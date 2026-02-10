Multas de 3 mil a más de 11 mil pesos por Buzón SAT se aplicarán hasta 2027

GENERANDO AUDIO...

El SAT amplió el plazo para habilitar el Buzón Tributario y evitar multas que van de los 3 mil 850 a los 11 mil 540 pesos, de acuerdo con la Resolución Miscelánea Fiscal 2026 publicada en el DOF. La autoridad fiscal informó que la sanción por no activarlo o no actualizar medios de contacto se aplicará a partir del 1 de enero de 2027.

El Buzón Tributario del SAT es el canal oficial de comunicación electrónica entre la autoridad y los contribuyentes. Por ahí se envían notificaciones, requerimientos y mensajes de interés, además de que permite presentar avisos y promociones fiscales.

Buzón Tributario del SAT: quiénes deben habilitarlo

El SAT señala que deben habilitar el Buzón Tributario todas las personas inscritas en el RFC, con algunas excepciones:

Personas físicas sin obligaciones fiscales

Sin actividad económica

Con suspensión de actividades

Personas morales con suspensión de actividades

También puede ser opcional para personas físicas con ingresos por salarios menores a 400 mil pesos anuales en el ejercicio anterior.

Sin embargo, sí es obligatorio cuando:

Se realizan trámites que requieren Buzón Tributario

Se emitieron CFDI de ingresos en los últimos 12 meses

en los últimos 12 meses Se recibieron CFDI de nómina

Multas del SAT por no habilitar el Buzón Tributario

De acuerdo con los artículos 86-C y 86-D del Código Fiscal, no habilitar el Buzón Tributario SAT, no registrar o no actualizar medios de contacto es infracción.

Las multas vigentes son:

Mínimo: 3 mil 850 pesos

Máximo: 11 mil 540 pesos

Con la prórroga vigente, la multa comenzará a aplicarse desde el 1 de enero de 2027.

Requisitos para activar el Buzón Tributario SAT

Para habilitar el Buzón Tributario se necesita:

e.firma (personas morales)

e.firma, e.firma portable o Contraseña (personas físicas)

Al menos un correo electrónico y un celular

Si no se activa, el SAT podrá notificar por estrados, es decir, por otros medios legales.

