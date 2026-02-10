Multas de 3 mil a más de 11 mil pesos por Buzón SAT se aplicarán hasta 2027
El SAT amplió el plazo para habilitar el Buzón Tributario y evitar multas que van de los 3 mil 850 a los 11 mil 540 pesos, de acuerdo con la Resolución Miscelánea Fiscal 2026 publicada en el DOF. La autoridad fiscal informó que la sanción por no activarlo o no actualizar medios de contacto se aplicará a partir del 1 de enero de 2027.
El Buzón Tributario del SAT es el canal oficial de comunicación electrónica entre la autoridad y los contribuyentes. Por ahí se envían notificaciones, requerimientos y mensajes de interés, además de que permite presentar avisos y promociones fiscales.
Buzón Tributario del SAT: quiénes deben habilitarlo
El SAT señala que deben habilitar el Buzón Tributario todas las personas inscritas en el RFC, con algunas excepciones:
- Personas físicas sin obligaciones fiscales
- Sin actividad económica
- Con suspensión de actividades
- Personas morales con suspensión de actividades
También puede ser opcional para personas físicas con ingresos por salarios menores a 400 mil pesos anuales en el ejercicio anterior.
Sin embargo, sí es obligatorio cuando:
- Se realizan trámites que requieren Buzón Tributario
- Se emitieron CFDI de ingresos en los últimos 12 meses
- Se recibieron CFDI de nómina
Multas del SAT por no habilitar el Buzón Tributario
De acuerdo con los artículos 86-C y 86-D del Código Fiscal, no habilitar el Buzón Tributario SAT, no registrar o no actualizar medios de contacto es infracción.
Las multas vigentes son:
- Mínimo: 3 mil 850 pesos
- Máximo: 11 mil 540 pesos
Con la prórroga vigente, la multa comenzará a aplicarse desde el 1 de enero de 2027.
Requisitos para activar el Buzón Tributario SAT
Para habilitar el Buzón Tributario se necesita:
- e.firma (personas morales)
- e.firma, e.firma portable o Contraseña (personas físicas)
- Al menos un correo electrónico y un celular
Si no se activa, el SAT podrá notificar por estrados, es decir, por otros medios legales.
