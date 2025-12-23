Ya te pensionaste y no pediste crédito Infonavit: pide tu dinero así
El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) está obligado a devolverte el dinero de tus aportaciones si no pediste un crédito de vivienda o incluso si tienes saldo a favor.
Existen personas que aportaron durante años al Infonavit y, al momento de pensionarse, olvidaron que tienen dicho recurso disponible. Otras, en cambio, desconocen que tenían saldo a favor.
Para estos casos, el Infonavit está obligado a devolver esas aportaciones en caso de que el trabajador no haya pedido un crédito, si terminó de pagarlo o si tiene saldo a favor en la Subcuenta.
Es importante subrayar que estos recursos no se perderán, aunque hayan pasado años. De hecho, si ya transcurrieron nueve años, Infonavit informa por correo o SMS al trabajador para que reclame sus aportaciones.
Además, ese dinero sigue generando rendimientos mientras no solicites la devolución.
¿Bajo qué condiciones se devuelven las aportaciones?
La Subcuenta de Vivienda concentra las aportaciones de las y los empleados, conformadas por el 5% del salario diario de cada trabajador.
Ese recurso se acumula como ahorro para tu crédito. En cambio, si tienes un crédito vigente, ese monto se utiliza para el pago de la vivienda. Ojo, el uso dependerá de condiciones específicas del crédito y no siempre se aplica directamente como pago automático.
El Infonavit sólo devolverá ese recurso bajo las siguientes condiciones (no debe existir crédito vigente o trámites pendientes):
- Si el trabajador ya está pensionado
- Si el trabajador falleció sin usar su crédito o con saldo a favor
Requisitos para pedir tus aportaciones del Infonavit
- Firma electrónica avanzada (e-firma) vigente ante el SAT
- CLABE bancaria a tu nombre
- Resolución de pensión emitida por el IMSS
Si no tienes alguno de estos requisitos o necesitas más información, puedes ir al Centro de Servicios Infonavit (Cesi) más cercano. Primero debes sacar cita en Infonatel, al 800-008-3900.
Paso a paso para pedir tus aportaciones del Infonavit
- Accede a tu Cuenta Infonavit
- Ve a “Mi Ahorro” y da clic en “Devolución de la Subcuenta de Vivienda”.
- Verifica el saldo disponible
- Ingresa tu CLABE bancaria y demás datos
- Confirma tu solicitud
- Guarda el acuse de recibo y espera el depósito
