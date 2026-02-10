Infonavit 2026: así puedes saber cuánto dinero te prestan

GENERANDO AUDIO...

Existe una forma rápida y sencilla de calcular cuánto dinero puede prestarte el Infonavit en crédito para remodelar o comprar una vivienda durante este 2026.

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) ofrece distintos esquemas de crédito para que las y los trabajadores puedan comprar, construir, mejorar o pagar una vivienda.

El aumento del salario mínimo permite a las personas recibir una mayor cantidad a partir de este 2026. Las y los trabajadores que reciben 9 mil 582.47 pesos mensuales pueden obtener un aproximado de 602 mil 691.86 mil pesos, de acuerdo con el simulador de Crédito Infonavit.

Calcula cuánto puede prestarte el Infonavit en crédito

Si quieres calcular cuánto pueden prestarte el Infonavit, debes saber que el crédito depende de tu salario, edad, historial laboral, saldo en la Subcuenta de Vivienda y nivel de cumplimiento.

Además, Infonavit también otorga crédito a las personas que ganan menos del salario mínimo. No obstante, no tener dicho ingreso es decisivo sobre el monto a otorgar y los pagos.

A continuación, te explicamos cómo calcular el monto que puedes recibir con el crédito Infonavit.

Ingresa al siguiente portal oficial Baja el cursor o desliza hasta la parte inferior. Ingresa tu salario mensual y edad. Da clic en “calcular” Del lado izquierdo, verás el monto estimado de préstamo, tasa, pagos mensuales, CAT y plazo

Requisitos para solicitar crédito

Ser trabajador o trabajadora con relación laboral vigente

Estar registrado en Infonavit

Contar con los puntos necesarios (1,080)

No tener un crédito Infonavit vigente

Autorizar la consulta de tu historial en buró de crédito (según el monto)

Documentos necesarios

Básicos

Solicitud de inscripción de crédito

Avalúo de vivienda

Acta de nacimiento certificada (original y copia)

Identificación oficial vigente (original y copia)

Estado de cuenta bancario con CLABE

Para crédito conyugal

Acta de matrimonio (original y copia)

Acta de nacimiento certificada (original y copia)

Identificación oficial vigente (original y copia)

Para comprar vivienda usada o remodelación

Programa de obra

Presupuesto de obra

Otros documentos

Carta constancia de saldo de crédito (para comprar vivienda que tiene crédito vigente)

Certificado de discapacidad (si se emplea el programa Hogar a tu Medida)

Ante cualquier duda, los documentos necesarios pueden consultarse en este enlace.

Paso a paso para solicitar crédito Infonavit

Una vez que tienes el monto estimado, puedes proceder con la solicitud de tu crédito Infonavit.

Inicia o crea sesión en tu cuenta Infonavit (necesitarás tu NSS, CURP, RFC y correo electrónico) Selecciona “Precalificación y puntos” para verificar si tienes los 1,080 puntos requeridos Rectifica el monto a recibir y las condiciones de crédito Elige el tipo de crédito que más te convenga Toma el curso virtual “Saber más para decidir mejor” Elije la vivienda que buscas comprar o remodelar Dependiendo del tipo de crédito, deberás solicitar un avalúo de la vivienda con la unidad autorizada Tras obtenerlo, integra el expediente al portal Espera a que te autoricen el crédito. Tras la autorización, se agenda una firma ante notario para formalizar el crédito Posteriormente, se entrega el recurso

