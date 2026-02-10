Aranceles no frenaron comercio de México; superávit creció: Moody’s

GENERANDO AUDIO...

Lejos de frenar el comercio exterior de México, los aranceles impuestos por Estados Unidos en 2025 terminaron coincidiendo con un superávit comercial histórico, de acuerdo con un análisis de la agencia calificadora Moody’s.

En un comunicado, la firma señaló que el país logró compensar los efectos de la política proteccionista estadounidense, incluso bajo medidas impulsadas por el presidente Donald Trump, gracias a una combinación de ajustes comerciales y estrategias de mitigación.

Contramedidas a aranceles evitaron un impacto negativo

Moody’s explicó que México implementó contramedidas efectivas, entre ellas mayores esfuerzos de cumplimiento comercial, el redireccionamiento de exportaciones y un mayor control de calidad en las importaciones.

Estas acciones permitieron que el país no sólo absorbiera el impacto de los aranceles, sino que cerrara el año con un superávit comercial, contrario a los escenarios previstos por la administración estadounidense.

El superávit con Estados Unidos creció casi 20%

Uno de los datos más relevantes del informe es que el superávit comercial de México con Estados Unidos aumentó cerca de 20% en 2025, pese a que Washington aplicó aranceles a una amplia gama de productos mexicanos.

Moody’s subrayó que este resultado fue contrario a las expectativas del propio Gobierno de EE.UU., que buscaba reducir su déficit comercial mediante estas medidas.

Exportaciones impulsaron el resultado de 2025

Aunque las importaciones se vieron favorecidas por la apreciación del peso mexicano, que abarató los productos extranjeros, el superávit respondió principalmente a un fuerte crecimiento de las exportaciones, destacó la agencia.

La balanza comercial total de México pasó a un superávit de 771 millones de dólares en 2025, frente a déficits de:

18.5 mil millones de dólares en 2024

12.3 mil millones de dólares en 2023

28.1 mil millones de dólares en 2022

Aranceles no lograron el objetivo de EE. UU.

México enfrentó en 2025 aranceles punitivos y correctivos impuestos por Estados Unidos, algunos con fines sancionatorios y otros orientados a reducir el déficit comercial estadounidense.

Sin embargo, de acuerdo con Moody’s, estas medidas no lograron frenar el comercio bilateral ni debilitar la balanza mexicana, que cerró el año con un superávit creciente y una posición externa más sólida de lo anticipado.

