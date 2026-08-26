Bajó 40 puntos base la percepción de riesgo crediticio de Pemex y México en 2 años

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Foto: Reuters/Archivo

La percepción de riesgo crediticio, tanto de México, como de Petróleos Mexicanos (Pemex) ha disminuido durante la presente administración, destacó la empresa citando indicadores financieros de diversas calificadoras, difundidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

A través de un comunicado, la SHCP destacó que el Credit Default Swap (CDS), o permuta de incumplimiento crediticio, de México a cinco años pasó de 120 puntos base en octubre de 2024 a 80 pbs al cierre del 25 de agosto de 2026, lo que representa una reducción de 40 puntos.

📢 #ComunicadoDePrensa



Disminuye percepción de riesgo crediticio de México y Pemex en los mercados.



Desde el inicio de la presente administración, los indicadores de referencia de percepción de riesgo crediticio conocidos como Credit Default Swap (CDS), tanto del soberano… pic.twitter.com/Au5OFbWTrI — Hacienda (@Hacienda_Mexico) August 26, 2026

Mientras que, en el caso de Pemex, la disminución fue mayor, ya que su CDS a cinco años pasó de alrededor de 460 a 222 puntos base, una reducción de cerca de 238 pbs.

Asimismo, Hacienda señaló que el nivel actual del riesgo crediticio de México es similar al de países con grado de inversión y está por debajo de otros emisores sin grado de inversión. Agregó que hay una diferencia de al menos 38 puntos base frente a Brasil y de hasta 428 puntos base con Argentina.

Pemex reduce deuda y mejora calificaciones

De igual forma, la dependencia federal atribuyó parte de esta evolución a la reducción de la deuda bruta de Pemex en proporción al Producto Interno Bruto (PIB), pues en 2025 el indicador alcanzó su nivel más bajo en 11 años.

Destacó que la reducción contribuyó a que calificadoras como Fitch y Moody’s elevaran las calificaciones crediticias de Pemex durante el segundo semestre de 2025, lo que no ocurría desde 2013. Fitch aumentó la calificación de la petrolera en tres escalones, mientras que Moody’s lo hizo en dos.

A ello, se suma el regreso de Pemex al mercado local de capitales, el pasado 13 de febrero, cuando la empresa pública realizó una emisión de deuda tras seis años de ausencia.

La operación recibió una demanda de 63 mil 285 millones de pesos, equivalente a una sobresuscripción de dos veces el monto colocado. La elevada demanda permitió reducir en aproximadamente 40 puntos base la tasa promedio frente a los niveles indicativos iniciales.

Toda vez que Hacienda también reportó una reducción de 20 puntos base en el diferencial entre los bonos a 10 años de México y Estados Unidos denominados en dólares, respecto al inicio de la administración de Sheinbaum.

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