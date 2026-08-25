¿Te dieron un billete falso? Cómo identificarlo y qué debes hacer

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Billetes. Foto: Cuartoscuro.

Si recibiste un billete falso, lo primero que debes hacer es evitar utilizarlo para hacer un pago. El Banco de México (Banxico) señala que poner en circulación una pieza que se sabe que es falsa constituye un delito federal, por lo que la recomendación es llevarla a una sucursal bancaria para que sea enviada gratuitamente al banco central y se determine su autenticidad.

¿Cómo identificar un billete falso?

Banxico recomienda revisar los billetes mediante tres acciones: tocar, mirar y girar.

La revisión debe considerar varios elementos de seguridad y no depender de una sola característica.

Al tocar el billete, se debe comprobar su textura y buscar los relieves sensibles al tacto que tienen distintos elementos del anverso. Estos relieves pueden percibirse con mayor facilidad cuando la pieza es nueva o tiene poco uso.

Al mirarlo, algunos elementos deben revisarse a contraluz, como la marca de agua, el registro perfecto y determinados hilos de seguridad. Dependiendo de la denominación y familia del billete, también pueden existir ventanas transparentes, folios y otros elementos que deben coincidir con las características oficiales.

Finalmente, al girar el billete, deben observarse elementos que producen efectos visuales, como cambios de color o movimiento en determinados hilos de seguridad. Por ejemplo, los billetes actuales de 200, 500 y mil pesos de la familia G cuentan con un hilo dinámico cuyos números y barras se desplazan al mover la pieza.

¿Qué hacer si sospechas que tienes un billete falso?

Si después de revisarlo continúas teniendo dudas, no debes gastarlo, regalarlo, cambiarlo ni utilizarlo para pagar.

Banxico recomienda acudir a cualquier sucursal bancaria y entregar la pieza para que sea remitida gratuitamente al banco central, que es la única institución que determina oficialmente si un billete es auténtico o falso.

Si un establecimiento o una persona te señala que uno de tus billetes parece falso, puedes pedir que te lo devuelvan.

La pieza sólo puede ser retenida por una institución bancaria; en ese caso, el banco debe entregar un Recibo de Retención de Piezas Presuntamente Falsas o Alteradas, que debe incluir un número que permita dar seguimiento al análisis.

¿Por qué no debes gastar un billete falso?

Utilizar deliberadamente un billete falso para hacer un pago puede constituir un delito federal. Banxico advierte que hacer pagos con una pieza falsa puede ser castigado hasta con 12 años de prisión.

Además, si el Banco de México determina que el billete es falso, éste no tiene valor monetario, por lo que no puede ser cambiado por dinero auténtico. Banxico explica que la pérdida económica ocurre desde que una persona recibe la pieza falsa, no hasta que se determina oficialmente su falsedad.

¿Sirve el plumón para detectar billetes falsos?

No es un método confiable. Banxico no recomienda utilizar plumones o marcadores, debido a que sus resultados son limitados y las sustancias pueden ser inestables. Tampoco recomienda tallar, raspar, rayar o intentar borrar partes del billete para comprobar su autenticidad, pues estas acciones pueden dañarlo.

Por ello, ante la duda, la opción correcta es revisar los elementos de seguridad y acudir a una sucursal bancaria para que la pieza sea analizada por el Banco de México.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

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