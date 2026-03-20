Banca en México apuesta por crédito y digitalización: José Yuste

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En un contexto de incertidumbre global y presión en los mercados energéticos, el sector bancario en México mantiene un ánimo de optimismo, aunque con cautela. Así lo señaló el periodista financiero José Yuste durante la Convención Nacional Bancaria desde Cancún.

Factores como los altos precios del petróleo y la próxima revisión del T-MEC han generado un entorno complicado. Sin embargo, el diálogo entre autoridades y banqueros ha permitido generar confianza en medio de la volatilidad internacional.

Durante el encuentro, se destacaron compromisos concretos entre el sector bancario y el Gobierno. Uno de ellos es impulsar la digitalización de pagos, especialmente en gasolineras, donde se busca reducir el uso de efectivo. Para ello, los bancos ofrecerán tasas cercanas a cero a los gasolineros en el corto plazo.

Otro punto clave es el compromiso de aumentar el nivel de crédito bancario. Actualmente, el financiamiento representa alrededor del 38% del PIB, y se busca elevarlo hasta el 45%, acercándose a niveles de países como Brasil, Colombia o Perú.

En medio de la volatilidad, la banca aseguró estar preparada para sostener el crédito. De acuerdo con Yuste, el sector cuenta con alta liquidez y niveles de capitalización superiores al 15%, lo que le permite seguir financiando a empresas y familias.

Además, se presentó una propuesta de ley de inversión en infraestructura, basada en esquemas de asociaciones público-privadas, con el objetivo de incentivar la participación de la banca en proyectos estratégicos.

Las autoridades también hicieron un llamado directo a los bancos para que aumenten el financiamiento y contribuyan al crecimiento económico en un entorno marcado por la inflación, la inseguridad y decisiones de política económica.

El evento fue descrito como un espacio de diálogo real, con acuerdos factibles y no solo discursos. Ahora, el reto será que estos compromisos se traduzcan en acciones en un entorno que aún exige confianza y estabilidad.

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