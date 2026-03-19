¿Tienes una Ford Bronco? Profeco advierte fallas y cómo puedes solucionarlas

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Profeco advierte fallas sobre Ford Bronco. Foto: Gettyimages/Archivo

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) emitió una alerta dirigida a personas usuarias de vehículos Ford, particularmente de la línea Bronco, debido a diversas fallas detectadas en miles de unidades comercializadas en México.

El llamado a revisión incluye 7 mil 944 vehículos de distintos modelos y años, como parte de una acción preventiva para garantizar la seguridad de las y los consumidores. La automotriz Ford Motor Company informó que realizará las reparaciones necesarias sin costo y sin fecha límite.

¿Qué fallos presentan las camionetas de Ford? Profeco aclara

De acuerdo con Profeco, se detectaron tres posibles fallas en distintos modelos:

Bronco Sport (2021-2024) : en 7 mil 679 unidades existe el riesgo de que un inyector de combustible de alta presión se fisure , lo que podría generar acumulación de gasolina en el motor y provocar un evento térmico. Solución: actualización del software del Módulo de Control del Tren Motriz (PCM).

: en 7 mil 679 unidades existe el riesgo de que un , lo que podría generar acumulación de gasolina en el motor y provocar un evento térmico. Bronco (2024-2025) : en 246 vehículos, la puerta trasera izquierda puede abrirse desde el interior , incluso con el seguro para menores activado, lo que incrementa el riesgo de lesiones. Solución: inspección y, en su caso, reemplazo de la chapa.

: en 246 vehículos, la , incluso con el seguro para menores activado, lo que incrementa el riesgo de lesiones. Bronco (2024) : en 19 unidades, una tuerca del brazo de control delantero podría no estar correctamente instalada, lo que podría ocasionar pérdida de control en la dirección. Solución: revisión y sustitución de componentes.

: en 19 unidades, una podría no estar correctamente instalada, lo que podría ocasionar pérdida de control en la dirección.

¿Qué tengo que hacer si tengo un vehículo con fallas?

Las autoridades y la empresa recomiendan a las personas propietarias:

Verificar si su vehículo está dentro del llamado a revisión a través del sitio oficial de Ford

a través del sitio oficial de Ford Acudir a un distribuidor autorizado para realizar la inspección

para realizar la inspección Estar atentos a notificaciones vía correo electrónico o postal

Comunicarse directamente con la marca para recibir orientación

Ford habilitó los siguientes canales de contacto:

Teléfono: 800 7138 466

Correo: atnclien@ford.com

Sitio web oficial y apartado de llamados a revisión

Profeco reiteró que estas acciones buscan prevenir riesgos y garantizar la seguridad, por lo que llamó a atender el proceso lo antes posible en caso de tener un vehículo involucrado.

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