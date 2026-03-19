¿Tienes una Ford Bronco? Profeco advierte fallas y cómo puedes solucionarlas
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) emitió una alerta dirigida a personas usuarias de vehículos Ford, particularmente de la línea Bronco, debido a diversas fallas detectadas en miles de unidades comercializadas en México.
El llamado a revisión incluye 7 mil 944 vehículos de distintos modelos y años, como parte de una acción preventiva para garantizar la seguridad de las y los consumidores. La automotriz Ford Motor Company informó que realizará las reparaciones necesarias sin costo y sin fecha límite.
¿Qué fallos presentan las camionetas de Ford? Profeco aclara
De acuerdo con Profeco, se detectaron tres posibles fallas en distintos modelos:
- Bronco Sport (2021-2024): en 7 mil 679 unidades existe el riesgo de que un inyector de combustible de alta presión se fisure, lo que podría generar acumulación de gasolina en el motor y provocar un evento térmico.
- Solución: actualización del software del Módulo de Control del Tren Motriz (PCM).
- Bronco (2024-2025): en 246 vehículos, la puerta trasera izquierda puede abrirse desde el interior, incluso con el seguro para menores activado, lo que incrementa el riesgo de lesiones.
- Solución: inspección y, en su caso, reemplazo de la chapa.
- Bronco (2024): en 19 unidades, una tuerca del brazo de control delantero podría no estar correctamente instalada, lo que podría ocasionar pérdida de control en la dirección.
- Solución: revisión y sustitución de componentes.
¿Qué tengo que hacer si tengo un vehículo con fallas?
Las autoridades y la empresa recomiendan a las personas propietarias:
- Verificar si su vehículo está dentro del llamado a revisión a través del sitio oficial de Ford
- Acudir a un distribuidor autorizado para realizar la inspección
- Estar atentos a notificaciones vía correo electrónico o postal
- Comunicarse directamente con la marca para recibir orientación
Ford habilitó los siguientes canales de contacto:
- Teléfono: 800 7138 466
- Correo: atnclien@ford.com
- Sitio web oficial y apartado de llamados a revisión
Profeco reiteró que estas acciones buscan prevenir riesgos y garantizar la seguridad, por lo que llamó a atender el proceso lo antes posible en caso de tener un vehículo involucrado.
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