SAT lanza alerta por correos falsos y pide no abrir enlaces sospechosos

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Foto: Cuartoscuro

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) alertó sobre nuevos intentos de fraude contra contribuyentes mediante correos falsos, sitios web apócrifos, perfiles de redes sociales falsos y números telefónicos no oficiales. A través de un comunicado, el SAT pidió a la población no caer en engaños y proteger su información personal.

La autoridad fiscal recordó que el SAT no distribuye software, no solicita ejecutar, guardar o descargar archivos, y tampoco pide por correo información personal, claves o contraseñas. Además, subrayó que no envía enlaces o vínculos por correo electrónico para trámites o validaciones.

SAT advierte cómo identificar correos falsos

Entre las señales para detectar un correo falso del SAT, la autoridad explicó que los mensajes oficiales no se dirigen al contribuyente usando su dirección de correo electrónico. También indicó que los logotipos del SAT y de la SHCP no deben aparecer distorsionados ni desproporcionados.

Otro punto clave es que, en comunicación telefónica, el único número oficial de contacto es MarcaSAT: 55 6272 2728. Cualquier otro número que se presente como canal oficial debe revisarse con cuidado.

Qué hacer si recibes un correo falso del SAT

El SAT recomendó no abrir enlaces incluidos en mensajes sospechosos. Si el correo pide datos confidenciales, lo mejor es no compartirlos. En caso de haber proporcionado contraseñas o información sensible, la recomendación es cambiarlas de inmediato.

También pidió revisar el equipo si se abrió o ejecutó algún archivo descargado desde enlaces maliciosos, para evitar el uso indebido de información personal. Después, sugirió eliminar de forma inmediata el mensaje falso.

La dependencia también advirtió que los únicos portales oficiales son sat.gob.mx y gob.mx/sat. Fuera de esos dominios, podría tratarse de una suplantación. El llamado final es a mantenerse alerta y denunciar cualquier intento de fraude que use la imagen de la autoridad fiscal.

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