Declaración anual: fechas clave y cuándo cae tu saldo a favor

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SAT detalla cuánto tarda la devolución del saldo a favor. Foto: Cuartoscuro.

La declaración anual se realiza durante abril, periodo oficial para personas físicas. Una de las principales dudas es cuánto tarda la devolución del saldo a favor, es decir, el dinero que el SAT debe regresarte si pagaste impuestos de más.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) permite solicitar la devolución automática siempre que la información esté correcta y completa desde el inicio.

¿Cuánto tarda la devolución del saldo a favor?

El tiempo de respuesta depende del tipo de trámite que se realice. De acuerdo con la información fiscal, existen tres escenarios:

Devolución automática: declaraciones simples y sin errores. El depósito puede tardar entre 5 y 10 días hábiles

declaraciones simples y sin errores. El depósito puede tardar entre 5 y 10 días hábiles Plazo oficial del SAT: la autoridad tiene hasta 40 días hábiles como límite legal para devolver el dinero

la autoridad tiene hasta 40 días hábiles como límite legal para devolver el dinero Devolución manual: si hay inconsistencias, el trámite pasa a revisión. El proceso puede tardar hasta 120 días hábiles

¿Cuándo se hace la declaración anual SAT?

El periodo oficial para presentar la declaración anual personas físicas es durante todo el mes de abril.

Fecha de inicio: 1 de abril

Fecha límite: 30 de abril

Cumplir dentro de este plazo evita multas y permite acceder más rápido a la devolución del saldo a favor.

Requisitos para recibir tu devolución SAT

Para acceder a la devolución automática del saldo a favor SAT, debes cumplir con:

Presentar la declaración anual correctamente

Tener activado el Buzón Tributario

Registrar una CLABE válida

No tener inconsistencias en deducciones o ingresos

En algunos casos, usar e.firma si el saldo es mayor

Si el SAT detecta errores, puede rechazar la devolución automática y pedir una solicitud manual.

¿Qué pasa si el SAT no devuelve el dinero?

Cuando el depósito no se realiza en el tiempo esperado, los contribuyentes pueden:

Revisar el estatus en el portal del SAT

Corregir errores en la declaración

Solicitar devolución manual

También es posible que la autoridad fiscal solicite información adicional para validar los datos.

¿Qué debes saber antes de declarar?

El proceso de declaración anual del SAT de personas físicas incluye ingresos, deducciones personales y retenciones. Entre las deducciones más comunes están:

Gastos médicos

Colegiaturas

Intereses hipotecarios

Recuerda que cumplir en tiempo y forma permite evitar multas y, en algunos casos, recuperar dinero.

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