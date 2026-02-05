Banxico mantiene tasa de interés en 7%; así impacta al bolsillo

GENERANDO AUDIO...

Banxico reduce tasa de interés a 7%. Foto: Getty

La Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) decidió mantener sin cambios la tasa de interés y fijar el objetivo de la Tasa de Interés Interbancaria a un día en 7%, tras evaluar el panorama de inflación, la actividad económica y los riesgos globales. La decisión fue unánime y se tomó en un contexto de incertidumbre internacional y presiones inflacionarias persistentes.

En su anuncio, Banxico explicó que la decisión responde al comportamiento reciente de la inflación general y subyacente, así como a la necesidad de seguir evaluando el impacto de los ajustes fiscales, el tipo de cambio y el grado de restricción monetaria aplicado hasta ahora.

Durante el cuarto trimestre de 2025, la economía global habría seguido desacelerándose, en un entorno marcado por tensiones comerciales y conflictos geopolíticos. En economías avanzadas, la inflación general mostró una ligera baja, aunque la inflación subyacente continuó siendo persistente. En ese mismo periodo, la Reserva Federal de Estados Unidos mantuvo sin cambios su tasa de referencia.

Banxico mantiene tasa en 7% ante inflación persistente

En México, desde la última decisión de política monetaria, las tasas de interés de valores gubernamentales disminuyeron en todos sus plazos y el peso mexicano se apreció. Además, la actividad económica mostró una expansión en el cuarto trimestre de 2025, luego de la contracción registrada en el trimestre previo, aunque Banxico advirtió que el entorno de incertidumbre sigue implicando riesgos a la baja.

Entre noviembre de 2025 y la primera quincena de enero, la inflación general bajó ligeramente de 3.80% a 3.77%, debido principalmente a la reducción del componente no subyacente. Sin embargo, la inflación subyacente aumentó de 4.43% a 4.47%, lo que refleja presiones más persistentes en los precios.

Banxico ajustó al alza sus pronósticos de inflación general y subyacente para el periodo entre el primer trimestre de 2026 y el primero de 2027. Ahora prevé que la inflación general converja a la meta de 3% hasta el segundo trimestre de 2027. El balance de riesgos se considera más equilibrado, aunque mantiene un sesgo al alza, influido por factores como presiones de costos, depreciación cambiaria, tensiones geopolíticas y efectos climáticos.

La Junta de Gobierno señaló que, hacia adelante, valorará posibles ajustes adicionales a la tasa de referencia, siempre con el objetivo de asegurar una convergencia ordenada y sostenida de la inflación a la meta. Banxico reiteró su compromiso de mantener un entorno de inflación baja y estable.

¿Cómo impacta a tu bolsillo que Banxico mantenga la tasa en 7%?

Que Banxico mantenga la tasa de interés en 7% significa que el costo del dinero seguirá alto para la mayoría de las personas. En la práctica, los créditos bancarios, como tarjetas, préstamos personales o automotrices, no bajarán sus intereses, por lo que endeudarse seguirá siendo más caro. En el caso de quienes ya tienen un crédito con tasa variable, los pagos mensuales se mantendrán sin alivio inmediato.

Para quienes ahorran o invierten, la decisión también tiene efectos. Los rendimientos en instrumentos como pagarés bancarios o fondos de inversión se mantienen atractivos, ya que las tasas no disminuyen. Banxico busca con esto frenar la inflación, evitando que los precios suban más rápido.