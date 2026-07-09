Banco del Bienestar depositará hasta 24 mil pesos a beneficiarios de Producción para el Bienestar 2026

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Foto: Cuartoscuro

Las personas inscritas en el programa Producción para el Bienestar 2026 podrán recibir un apoyo de hasta 24 mil pesos este 2026, de acuerdo con las Reglas de Operación publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

El recurso se deposita a través del Banco del Bienestar y está dirigido a productores agrícolas que cumplan con los requisitos establecidos por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

¿Quiénes pueden recibir hasta 24 mil pesos del Banco del Bienestar?

El apoyo está destinado a personas productoras de cultivos y productos prioritarios que estén registradas o se incorporen al Padrón de Producción para el Bienestar durante 2026.

Las reglas establecen que los beneficiarios deben:

Ser personas físicas mayores de 18 años.

Estar registradas o incorporarse al padrón del programa.

Presentar identificación oficial, CURP y comprobante de domicilio.

Acreditar la propiedad o posesión de la unidad de producción.

No recibir simultáneamente apoyos incompatibles, como Sembrando Vida .

. Cumplir con la georreferencia de su parcela o unidad de producción.

¿De cuánto son los apoyos?

El monto depende del tipo de cultivo y del número de hectáreas registradas.

Entre los apoyos establecidos se encuentran:

7 mil pesos para productores de cultivos prioritarios de temporal de hasta 3 hectáreas.

para productores de cultivos prioritarios de temporal de hasta 3 hectáreas. 8 mil pesos para quienes tengan más de 3 y hasta 4 hectáreas.

para quienes tengan más de 3 y hasta 4 hectáreas. 10 mil pesos para productores con más de 4 y hasta 8 hectáreas.

para productores con más de 4 y hasta 8 hectáreas. 7 mil pesos para cultivos prioritarios de riego de hasta 5 hectáreas.

para cultivos prioritarios de riego de hasta 5 hectáreas. 7 mil 300 pesos para productores de café, cacao, caña de azúcar, nopal o miel de abeja que cumplan los criterios del programa.

Además, quienes tengan entre más de 8 y hasta 20 hectáreas de temporal recibirán mil 200 pesos por hectárea, con el cálculo correspondiente.

Las reglas precisan que ningún beneficiario recibirá menos de 7 mil pesos ni más de 24 mil pesos durante el ejercicio fiscal 2026.

¿Cuándo se entregan los apoyos?

La Sader informó que los apoyos podrán entregarse del 1 de enero al 31 de diciembre de 2026, conforme a la disponibilidad presupuestal y al calendario que determine la Unidad Responsable.

Las incorporaciones al padrón también se realizarán durante ese periodo, mediante avisos oficiales emitidos por la dependencia.

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