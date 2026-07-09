Inflación en México se ubicó en 3.37% en junio; qué productos bajaron y cuáles subieron
La inflación en México registró una variación mensual de -0.27% durante junio de 2026, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) al dar a conocer el comportamiento del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), que se ubicó en 145.131 puntos. Con este resultado, la inflación anual se situó en 3.37%, de acuerdo con el organismo.
Inflación subyacente y no subyacente
El reporte señala que el comportamiento anual de la inflación se dividió en dos componentes.
La inflación subyacente, que considera los bienes y servicios cuyos precios presentan menor volatilidad, alcanzó una tasa anual de 4.03%.
Por su parte, la inflación no subyacente, que incluye productos agropecuarios y energéticos, se ubicó en 1.11% anual.
Productos que más subieron de precio en junio 2026
El Inegi también informó cuáles fueron los productos con mayor incidencia en la variación del índice durante junio.
Entre los productos y servicios que registraron aumentos de precio destacaron:
- Aguacate, con un incremento mensual de 24.53%
- Papa y otros tubérculos, con un alza de 9.32%
- Cebolla, con una variación de 6.87%
- Naranja, con un aumento de 9.55%
- Productos para el cabello, con un alza de 1.38%
- Otros alimentos cocinados, con un incremento de 1.31%
- Loncherías, fondas, torterías y taquerías, con un avance de 0.38%
- Restaurantes y similares, con un aumento de 0.36%
- Vivienda propia, con un incremento de 0.31%
- Renta de vivienda, con un alza de 0.34%
Productos que más bajaron de precio en junio de 2026
En contraste, varios productos presentaron disminuciones en sus precios durante el mes.
Los principales descensos fueron:
- Jitomate, con una baja de 38.98%
- Chile poblano, con un descenso de 40.43%
- Chile serrano, con una caída de 26.88%
- Huevo, con una reducción de 7.21%
- Uva, con un retroceso de 18.96%
- Otros chiles frescos, con una baja de 13.99%
- Pepino, con un descenso de 10.13%
- Limón, con una caída de 8.94%
- Otras frutas, con una reducción de 2.61%
- Automóviles, con un retroceso de 0.59%
¿Cómo se integra la inflación reportada por el Inegi?
De acuerdo con el Inegi, la incidencia mensual presentada en el reporte corresponde a la contribución, medida en puntos porcentuales, que cada componente del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) tiene sobre la inflación general.
El organismo explicó que este cálculo se realiza con base en los ponderadores de cada subíndice, así como en los precios relativos y sus respectivas variaciones. La información forma parte del seguimiento mensual que permite medir el comportamiento de los precios de bienes y servicios que consumen los hogares en México.
El INPC correspondiente a junio de 2026 reflejó una disminución mensual de 0.27%, mientras que la inflación anual quedó en 3.37%, con una inflación subyacente de 4.03% y una no subyacente de 1.11%.
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