OCDE revela bajo desempleo en México, pero alerta por informalidad

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OCDE revela que México tiene bajo desempleo en 2026. FOTO: Getty

La OCDE publicó sus Perspectivas del empleo 2026 para México, donde señaló que el país mantiene una de las tasas de desempleo más bajas del organismo, aunque con retos fuertes en informalidad laboral, participación y regulación del empleo.

El reporte, publicado el 7 de julio de 2026, indica que los mercados laborales de la OCDE siguen resistentes, pero ya muestran señales de debilitamiento, como menor crecimiento del empleo y menos escasez de mano de obra.

Despite heightened global economic uncertainty, employment across OECD countries is at a record high and projected to continue to grow.



At 4.9%, the unemployment rate remains close to record lows. (1/5) — Mathias Cormann (@MathiasCormann) July 7, 2026

México tiene bajo desempleo, pero alta informalidad laboral

En México, la tasa de desempleo fue de 2.7% en mayo de 2026, la segunda más baja entre los países de la OCDE, sólo detrás de Japón. La participación laboral se ubicó en 65.1% en el primer trimestre de 2026, por debajo del promedio del organismo.

La participación de las mujeres subió apenas de 51.2% a 51.3%, mientras que la de los hombres bajó de 81.3% a 80.6%. Con ello, la brecha de género se redujo de forma ligera.

Aun así, la OCDE advirtió que la informalidad representa más de la mitad del empleo total en México.

Salarios reales crecen en México, según la OCDE

El organismo destacó que los salarios reales en México crecieron con fuerza. En el primer trimestre de 2026, estuvieron 15.1% por arriba del nivel registrado en el primer trimestre de 2021.

En el último año, los salarios reales aumentaron 3.9%, frente al 1.7% del promedio de la OCDE.

El salario mínimo real también tuvo uno de los mayores avances del organismo, con un alza interanual de 8.2% en abril de 2026. Desde enero de 2021, el salario mínimo nominal se más que duplicó, con un aumento de 122.3%.

OCDE ve retos por cláusulas laborales en México

La OCDE también señaló que, aunque las cláusulas de no competencia son inconstitucionales en México, siguen siendo comunes en la práctica.

Según empleadores consultados, entre 23% y 39% de los trabajadores del sector privado estarían sujetos a este tipo de acuerdos.

El reporte agrega que estas restricciones pueden limitar que los trabajadores cambien de empleo o creen empresas competidoras.

La OCDE también señaló que México tiene reglas más estrictas para contratos temporales, tras reformas contra el uso indebido del empleo temporal y subcontratado.

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