Bancos cerrarán sus sucursales en México el lunes 16 de marzo

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Foto: Cuartoscuro.

Para este 2026, los bancos de México cerrarán sus sucursales el lunes 16 de marzo, como parte del día inhábil por el natalicio de Benito Juárez.

La Asociación de Bancos de México señala como día inhábil “el tercer lunes de marzo” en cada año para todas las instituciones bancarias bajo supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Durante este 2026, el tercer lunes cae el 16 de marzo, por lo que los bancos estarán cerrados y no ofrecerán servicio en ventanilla ni trámites. Sólo funcionarán los cajeros automáticos.

Este día inhábil se debe a la conmemoración del natalicio de Benito Juárez, que oficialmente se conmemora el 21 de marzo.

¿Qué otros días cierran los bancos?

Asimismo, el calendario de la CNBV establece 11 días feriados al año para los bancos de México. Son los siguientes:

1 de enero (primer día del año)

Tercer lunes de febrero (aniversario de la Constitución)

Tercer lunes de marzo (natalicio de Benito Juárez)

2 y 3 de abril (Semana Santa)

1 de mayo (Día Internacional de los Trabajadores)

16 de septiembre (Día de la Independencia)

2 de noviembre (Día de Muertos)

Tercer lunes de noviembre (aniversario de la Revolución)

12 de diciembre (Día del Empleado Bancario)

25 de diciembre (Navidad)

Cabe destacar que la mayoría de las instituciones bancarias también están cerradas durante los fines de semana.

¿Qué servicios bancarios están habilitados en días feriados?

Aunque las sucursales no abren en días feriados, estos servicios siguen funcionando con normalidad:

Cajeros automáticos

Banca por internet

Aplicaciones móviles

Pagos electrónicos y transferencias

Tips para prevenir trámites bancarios en días feriados

BBVA emitió estas recomendaciones a usuarios que buscan realizar algún trámite:

Consultar el calendario oficial de la CNBV para conocer los días inhábiles

Programar pagos de tarjetas, créditos o de otro tipo, con uno o dos días de anticipación

Usar aplicaciones móviles bancarias para transferencias, pago de servicios o consultas de movimiento

No acudir a sucursales días antes del feriado, debido a que hay una mayor afluencia

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