Petróleo cerca de los 100 dólares mientras bolsas reaccionan a crisis energética

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Foto: Reuters

Los precios del petróleo se ubicaban este viernes ligeramente por debajo de los 100 dólares por barril, tras registrar un leve retroceso mientras los mercados financieros muestran cierta estabilidad después de varios días de volatilidad provocada por la guerra en Oriente Medio.

Las tensiones aumentaron después de que Irán respondiera a la ofensiva de Estados Unidos e Israel bloqueando el estratégico estrecho de Ormuz, una ruta por la que circula cerca de una quinta parte del comercio mundial de hidrocarburos.

Cotizaciones del Brent y WTI

Hacia las 13:30 GMT, el barril de Brent del Mar del Norte, referencia del mercado europeo, bajaba 1.07 %, hasta 99.39 dólares.

Por su parte, el West Texas Intermediate (WTI), referente estadounidense, perdía 1.77 % y se situaba en 94.04 dólares.

Los analistas del banco Natixis señalaron que los mercados siguen condicionados por las tensiones geopolíticas en torno al estrecho de Ormuz y por la volatilidad de los precios del crudo.

Bolsas registran ligeras ganancias

En la apertura de la bolsa de Nueva York, los principales índices mostraban avances moderados.

El Dow Jones subía 0.64 %, el Nasdaq avanzaba 0.37 % y el S&P 500 ganaba 0.41 %.

En Europa, plazas financieras como París, Londres y Fráncfort abrieron con pérdidas, pero posteriormente registraron ganancias moderadas durante la sesión.

En contraste, la mayoría de las bolsas de Asia cerraron con caídas superiores al 1 %.

Tensiones energéticas presionan al mercado

Desde el inicio del conflicto en Oriente Medio, los precios de referencia del petróleo han aumentado entre 40 % y 50 %, debido al cierre de rutas comerciales y a los ataques contra infraestructura energética en la región.

El nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, aseguró recientemente que su país seguirá utilizando el cierre del estrecho de Ormuz como una herramienta de presión estratégica.

El estratega Xavier Chapard, de la firma LBPAM, señaló que la estrategia iraní busca desorganizar el mercado energético, con ataques a petroleros en el golfo Pérsico y a puertos en Omán.

Incertidumbre preocupa a inversionistas

Para el analista Adam Sarhan, de la firma 50 Park Investments, el principal problema para los inversionistas es que no se vislumbra un final cercano al conflicto.

La Agencia Internacional de la Energía también advirtió que la guerra en Oriente Medio podría provocar la mayor interrupción del suministro de petróleo en la historia del sector.

Pese a las presiones en el mercado energético, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó en redes sociales que derrotar al “imperio del mal” de Irán es más importante que los precios del crudo.

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