Cemex anuncia desinversión en Colombia por 555 millones de dólares

GENERANDO AUDIO...

Foto: Reuters

La cementera mexicana Cemex anunció que planea vender algunos de sus activos en Colombia en operaciones que podrían generarle alrededor de 555 millones de dólares, como parte de su estrategia para desprenderse de negocios fuera de sus mercados principales.

La empresa informó en un comunicado que su competidora Holcim comprará una planta de cemento, un molino y una cartera de otras plantas por 485 millones de dólares. Se prevé que esta operación se cierre hacia finales de 2026.

Negocia venta de otros activos

Además de la transacción con Holcim, Cemex señaló que mantiene conversaciones con otras partes no reveladas para vender activos adicionales valorados en unos 70 millones de dólares.

De concretarse estas operaciones, el monto total de las ventas alcanzaría aproximadamente 555 millones de dólares.

Estrategia de salida de algunos mercados

De acuerdo con reportes de medios, la compañía ha buscado reducir su presencia en Colombia, luego de haber concretado ventas de activos en Centroamérica y Filipinas durante los últimos dos años.

Sin embargo, la empresa mantendrá dos plantas cementeras en Colombia, con una capacidad instalada combinada de 1.6 millones de toneladas métricas, además de conservar un molino, plantas de hormigón premezclado y canteras de áridos.

Cemex busca fortalecer mercados clave

El director general de Cemex, Jaime Muguiro, señaló que la empresa continúa optimizando su portafolio mientras enfoca inversiones en regiones estratégicas.

“Estamos satisfechos con el progreso continuo que estamos logrando para seguir optimizando nuestro portafolio, mientras nos enfocamos en invertir y fortalecer nuestra posición en geografías y negocios clave en Estados Unidos, Europa y México”, afirmó.

Por su parte, el director ejecutivo de Holcim dijo a Reuters a finales del año pasado que la empresa evaluaba posibles adquisiciones de gran tamaño en los meses siguientes, tras comprar al fabricante alemán de sistemas de construcción Xella por mil 850 millones de euros.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.