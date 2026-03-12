Declaración Anual 2026: SAT aclara qué pasa si no tienes CURP biométrica

GENERANDO AUDIO...

Con la llegada de abril, mes en el que millones de personas físicas presentan su Declaración Anual 2026, surgieron dudas sobre si la nueva CURP biométrica sería obligatoria para entrar al sistema del SAT. La inquietud creció luego de que en redes sociales circulara información que señalaba que este documento sería necesario para realizar la simulación o enviar la declaración.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) no ha cambiado los requisitos de acceso a su plataforma, por lo que los contribuyentes podrán cumplir con este trámite como en años anteriores: usando RFC y contraseña o e.firma.

¿Es obligatoria la CURP biométrica para la Declaración Anual 2026?

Tras revisar el proceso de acceso a la plataforma del SAT, se puede concluir que no existe un cambio oficial en los requisitos para presentar la declaración anual.

Esto significa que no es necesario contar con la CURP biométrica para ingresar al sistema y cumplir con el trámite fiscal. Hasta el momento, las autoridades no han anunciado modificaciones generales en el acceso al portal del SAT.

Por ahora, los contribuyentes seguirán utilizando los mecanismos tradicionales de autenticación, es decir:

RFC activo

Contraseña del SAT o e.firma

Información de ingresos y deducciones

Facturas electrónicas del ejercicio fiscal

del ejercicio fiscal Cuenta CLABE para recibir una posible devolución de impuestos

Con estos datos, el sistema del SAT calcula automáticamente los ingresos reportados y las deducciones aplicables, como gastos médicos, educativos, donativos o intereses hipotecarios.

Declaración anual 2026: qué deben saber las personas físicas

Las personas físicas deben presentar su declaración anual durante todo el mes de abril, reportando los ingresos obtenidos durante el ejercicio fiscal anterior.

Entre los contribuyentes que están obligados a presentar la declaración se encuentran quienes:

Tuvieron dos o más patrones durante el año

durante el año Recibieron ingresos por honorarios o actividad empresarial

Obtuvieron ingresos por arrendamiento

Percibieron intereses, dividendos o enajenación de bienes

Dejaron de trabajar antes del cierre del año fiscal

El sistema del SAT suele precargar información como facturas, sueldos y retenciones, lo que facilita revisar los datos antes de enviar la declaración. En caso de saldo a favor, los contribuyentes pueden recibir devolución automática si cumplen con los requisitos.

CURP biométrica: cómo tramitarla

La CURP biométrica es una nueva versión del documento de identidad que incorpora datos biométricos, como huellas dactilares, fotografía y otros elementos para reforzar la identificación de las personas.

Para tramitarla, generalmente se requiere:

Acta de nacimiento

Identificación oficial vigente

CURP certificada

Comprobante de domicilio

El trámite se realiza de manera presencial en módulos autorizados, donde se capturan los datos biométricos del solicitante. Sin embargo, hasta ahora este documento no es un requisito para presentar la Declaración Anual ante el SAT.

