¿Trabajas en día festivo? Esto deben pagarte, según la LFT

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Esto dice la LFT si trabajas un día festivo. Foto: Cuartoscuro.

Los días feriados o festivos en México están establecidos en la Ley Federal del Trabajo (LFT), que señala las fechas en las que las y los trabajadores tienen derecho a suspender labores con goce de salario.

Estas jornadas son consideradas de descanso obligatorio, por lo que, no se debe prestar servicio. Sin embargo, cuando se labora en alguno de estos días, la legislación laboral establece una compensación adicional.

Pago por trabajar día de descanso obligatorio

La LFT, en su artículo 75, establece que cuando un trabajador presta servicios en un día de descanso obligatorio, tiene derecho a:

Su salario diario normal, más

Un salario doble adicional por el servicio prestado

Esto significa que trabajar en un día festivo se paga como salario triple, un criterio también respaldado por la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet).

Por ejemplo, si una persona que percibe 500 pesos de salario diario trabaja en día de descanso obligatorio, tendrá que recibir por dicho día un total de mil 500 pesos.

Además, si la fecha coincide en domingo, la persona empleadora deberá cubrirle a la persona trabajadora el pago de la prima dominical señalado en el artículo 71 de la LFT.

“Las y los trabajadores que presten servicio en día domingo tendrán derecho a una prima adicional de un veinticinco por ciento, por lo menos, sobre el salario de los días ordinarios de trabajo”.

¿Qué pasa si no hay pago como lo establece la LFT?

En caso de que una empresa incumpla con el pago correspondiente por laborar un día festivo, podría enfrentar sanciones económicas establecidas en la LFT. De acuerdo con la normativa, las multas pueden oscilar entre 5 mil 675 y 565 mil 700 pesos por cada trabajador afectado.