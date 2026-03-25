Banobras coloca 17 mil mdp en bonos para infraestructura

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Banobras colocó 17 mil mdp en bonos. Foto: Especial

Banobras colocó 17 mil millones de pesos a través de cuatro bonos tradicionales en el mercado local, como parte de su Plan Anual de Financiamiento 2026. La operación también se alinea con el Programa Institucional de Banobras 2025-2030, de acuerdo con la información difundida por la institución.

En la emisión participaron 27 inversionistas institucionales, entre ellos casas de bolsa, bancas de desarrollo, afores, fondos de inversión, aseguradoras y banca privada. La transacción registró una demanda total de 1.36 veces el monto colocado, aun en un contexto de volatilidad e incertidumbre en los mercados.

Banobras coloca bonos para infraestructura en sectores estratégicos

Los instrumentos colocados fueron BANOB 26, BANOB 26-2, BANOB 26-3 y BANOB 26-4, con plazos de 1.5, 3.5, 8 y 12 años, respectivamente. El primer tramo, BANOB 26, fue a tasa variable con un monto de 3 mil 500 mdp y una demanda de 4 mil 641 mdp. El segundo, BANOB 26-2, también a tasa variable, fue por mil 900 mdp y recibió una demanda de 2 mil 423 mdp.

En los tramos de tasa fija, BANOB 26-3 se colocó a 8 años por 4 mil 900 mdp, con un cupón de 9.76% y una demanda de 6 mil 492 mdp. En tanto, BANOB 26-4 se colocó a 12 años por 6 mil 700 mdp, con un cupón de 10.12% y una demanda de 9 mil 500 mdp.

De acuerdo con la información oficial, los recursos obtenidos se destinarán a desarrollar infraestructura en sectores estratégicos de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. También se informó que esta colocación fue resultado de la coordinación entre Banobras y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, encabezada por Edgar Amador Zamora.

La institución señaló que esta operación forma parte de su estrategia de financiamiento para impulsar proyectos de infraestructura en el país.

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