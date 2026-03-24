Saldo a favor del SAT: fechas clave y lo que podría retrasarlo

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SAT. Foto: Cuartoscuro.

Tras presentar la declaración anual ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), obligación que se cumple en abril, surge la duda sobre el tiempo que tarda la devolución del saldo a favor cuando se han pagado impuestos de más.

Saldo a favor: ¿cuánto tarda el SAT en devolverlo?

De acuerdo con información oficial del SAT, el saldo a favor se deposita dentro de un plazo aproximado de hasta 40 días hábiles posteriores a la presentación de la declaración anual.

Dicho periodo inicia una vez que la autoridad fiscal recibe y valida la información enviada por el contribuyente. Cuando la declaración se presenta correctamente y sin inconsistencias, la devolución de impuestos puede realizarse en menos tiempo, incluso en días. Sin embargo, el plazo oficial se mantiene sujeto a revisión por parte de la autoridad fiscal.

El plazo de respuesta está determinado por los siguientes escenarios:

Devolución automática: aplica a declaraciones simples y sin inconsistencias; el depósito suele realizarse en un plazo de 5 a 10 días hábiles. Plazo oficial del SAT: la autoridad cuenta con un límite legal de hasta 40 días hábiles para efectuar la devolución, de acuerdo con el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación Devolución manual: en caso de irregularidades, el trámite se somete a revisión y el proceso puede extenderse hasta 120 días hábiles.

Requisitos para recibir la devolución de impuestos

Para que el saldo a favor sea depositado sin contratiempos, es necesario cumplir con ciertos requisitos:

Presentar la declaración anual en tiempo y forma

Contar con una cuenta bancaria activa a nombre del contribuyente

Registrar correctamente la CLABE interbancaria

No tener adeudos fiscales pendientes

Validar que las deducciones personales cumplan con los criterios establecidos

El cumplimiento de estos puntos facilita el proceso de devolución de impuestos y reduce la probabilidad de retrasos.

Factores que pueden frenar la devolución SAT

Existen diversos elementos que pueden retrasar el depósito del saldo a favor. Entre los más comunes se encuentran:

Inconsistencias en la información declarada

Diferencias entre ingresos reportados y comprobantes fiscales

Datos bancarios incorrectos o cuentas no válidas

Deducciones personales no comprobables

Revisión manual por parte de la autoridad fiscal

En estos casos, el SAT puede requerir información adicional o incluso rechazar la solicitud de devolución automática, lo que obliga al contribuyente a realizar un trámite adicional.

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