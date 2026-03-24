“No somos políticos”: SAT responde a polémica por revocación a las ONG; medida se basa en incumplimientos

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SAT responde a polémica por medidas contra ONG. Foto: Cuartoscuro

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) rechazó que actúe políticamente en el caso de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), luego de que se diera a conocer que se les revocó o canceló la autorización para recibir donativos.

“Nada más que el SAT es una institución de Gobierno técnica, no es política”, Gari Flores Hernández González, administrador general de recaudación del SAT

De acuerdo con el funcionario del SAT, la medida se toma basados, únicamente, en si las donatarias cumplen o no con los requisitos solicitados. En caso de que incumplan con alguno se procede a la baja.

“Cuando algún contribuyente no cumple con un requisito, sea el trámite que sea, sin entrar en detalle, pues no procede”, Gari Flores Hernández González, administrador general de recaudación del SAT

A decir de Flores Hernández, el SAT no evalúa a las organizaciones por su actividad, socios o razón social.

“En el SAT no vemos razones sociales, no vemos socios. Tenemos dos naturalezas y, la principal, es de atención y de servicio al contribuyente; en ese sentido, estamos, todos los días, buscando ser más eficientes… no estamos viendo, insisto, razones sociales, a qué se dedican, (cuáles son sus) socios. Nosotros no entramos en ese detalle”, Gari Flores Hernández González, administrador general de recaudación del SAT

Agregaron que más adelante el SAT dará información sobre los casos particulares de las donatarias; así como sobre la asociación civil “Humanidad con América Latina” creada y dada de alta en poco tiempo e impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

SAT revocó autorización para recibir donativos a ONG

Recientemente, se dio a conocer la lista de organizaciones a las cuales se les revocó o canceló la autorización para recibir donativos. A través del directorio oficial, el SAT destacó:

“No reúne requisitos relativos a la autorización para recibir donativos deducibles conforme a las disposiciones legales vigentes”.

Tras darse a conocer la información, la organización Amnistía Internacional advirtió sobre el impacto en derechos humanos, pues con la medida, dijo, se reduce directamente la capacidad operativa de las ONG, afectando su labor en comunidades vulnerables y en la defensa de derechos.

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