SCJN valida sanciones del SAT por declaraciones tardías o mal presentadas

GENERANDO AUDIO...

SAT puede sancionar por declaraciones tardías. Foto: Cuartoscuro/Getty Images

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que las multas impuestas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por presentar declaraciones fuera de tiempo o no hacerlo por medios electrónicos son constitucionales, con lo que se cierra el debate sobre su legalidad en México.

La resolución se dio tras analizar un amparo directo en revisión, en el que se cuestionaba si estas sanciones vulneraban derechos fundamentales de los contribuyentes.

¿Por qué la SCJN validó las multas del SAT?

La Corte concluyó que el sistema de sanciones fiscales es válido porque no establece multas automáticas, sino que fija un rango mínimo y máximo que debe ser aplicado por la autoridad con base en criterios específicos.

Entre los elementos que el SAT debe considerar se encuentran:

Gravedad del incumplimiento (tiempo de atraso o circunstancias)

(tiempo de atraso o circunstancias) Reincidencia del contribuyente

del contribuyente Capacidad económica de la persona o empresa

De acuerdo con la SCJN, este esquema permite individualizar las sanciones y evita que se apliquen de forma arbitraria.

Multas no son automáticas: SAT debe justificar cada sanción

Aunque el sistema fue avalado, la Corte precisó que no todas las multas son válidas por sí mismas.

La autoridad fiscal está obligada a:

Fundamentar y motivar el monto de cada multa

el monto de cada multa Explicar por qué se aplicó una sanción específica dentro del rango legal

Si el SAT no justifica adecuadamente la sanción, esta puede ser impugnada y anulada por tribunales.

¿De cuánto son las multas por declaraciones tardías?

De acuerdo con el Código Fiscal de la Federación (CFF), las multas por incumplimiento pueden ir, en términos generales, de:

10% a 40% de la contribución omitida

Por ejemplo, si una persona debía pagar 10 mil pesos y lo hace fuera de plazo, la multa podría oscilar entre mil y 4 mil pesos, dependiendo de las circunstancias.

¿Qué cambia para los contribuyentes tras esta resolución?

La decisión de la SCJN implica que los contribuyentes:

Ya no pueden argumentar que las multas son inconstitucionales

Deben enfocarse en demostrar posibles errores en la aplicación de la sanción

Entre los argumentos que aún pueden utilizarse destacan:

Falta de motivación del SAT

Circunstancias extraordinarias (fallas técnicas, desastres)

Primera infracción

Desproporción respecto a la capacidad económica

Refuerzan fiscalización en sistema digital

La resolución ocurre en un contexto donde el sistema fiscal en México es prácticamente digital, lo que permite al SAT detectar incumplimientos de manera inmediata.

Para la autoridad, esto representa un respaldo legal a su modelo de fiscalización. Para los contribuyentes, implica que cumplir en tiempo y forma es obligatorio.

¿Qué deben hacer los contribuyentes?

Especialistas recomiendan:

Presentar declaraciones dentro del plazo establecido

Revisar la fundamentación en caso de recibir una multa

Solicitar condonación si existen causas justificadas

Impugnar sanciones que no estén debidamente justificadas

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.