Petróleo sube y bolsas cierran mixtas ante cautela por diálogo entre EE. UU. e Irán

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Bolsas del mundo tienen cierres mixtos ante conflicto con Irán. Fotos: AFP

Los precios del petróleo repuntaron este martes, mientras las bolsas internacionales cerraron mixtas, en medio de la cautela de los inversionistas ante la falta de claridad sobre un posible diálogo entre Estados Unidos e Irán y la continuidad del conflicto en Medio Oriente.

El rebote del crudo ocurre tras la caída registrada un día antes, luego de que el presidente Donald Trump afirmara que existen conversaciones en curso con Teherán, versión que fue rechazada por autoridades iraníes, lo que mantiene la incertidumbre en los mercados.

Petróleo repunta tras caída, entre dudas por guerra en Medio Oriente

El barril de Brent del mar del Norte para entrega en mayo subió 4.55%, para ubicarse en 104.49 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) avanzó 4.79%, hasta 92.35 dólares.

Analistas advierten que el repunte responde más a la incertidumbre geopolítica que a señales claras de distensión.

“No hay una solución a la vista ni una reanudación del tránsito por el estrecho de Ormuz”, señaló John Kilduff, de Again Capital, al referirse a uno de los puntos clave para el suministro global de hidrocarburos.

Durante la jornada, Irán e Israel intercambiaron nuevos ataques, mientras que países como Arabia Saudita, Baréin y Kuwait reportaron incidentes con drones y misiles, lo que refuerza el riesgo de una escalada regional.

Irán desmiente negociaciones con EE. UU. y aumenta la cautela en mercados

El presidente reiteró que su Gobierno negocia “en este momento” un cese al fuego con Irán; sin embargo, el presidente del Parlamento iraní calificó estas versiones como “información falsa” destinada a manipular los mercados financieros y petroleros.

Para analistas, esta contradicción limita el optimismo.

“La idea de que Trump puede influir por sí solo en el curso de los acontecimientos no se sostiene si la otra parte no coopera”, señaló Ipek Ozkardeskaya, de Swissquote.

El escepticismo también se mantiene entre inversionistas, ante la falta de una ruta clara para el fin del conflicto tras casi un mes de enfrentamientos.

Wall Street cae y bolsas globales operan con resultados mixtos

En este contexto, la Bolsa de Nueva York cerró a la baja:

Dow Jones : -0.18%

: -0.18% Nasdaq : -0.84%

: -0.84% S&P 500: -0.37%

El comportamiento refleja que el mercado no anticipa un fin inmediato de la guerra, pese a los mensajes de Washington.

En Europa, las plazas cerraron con movimientos limitados: París (+0.23%), Londres (+0.72%), Milán (+0.42%) y Madrid (+0.18%), mientras que Fráncfort registró una ligera caída de -0.07%.

Las bolsas asiáticas habían mostrado un avance inicial, pero el impulso se moderó conforme avanzó la jornada global.

Bolsa Mexicana sube y muestra resiliencia ante volatilidad global

En México, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) logró cerrar con ganancias, en contraste con Wall Street.

El S&P/BMV IPC avanzó 2.18%, equivalente a 1,404.19 puntos, para ubicarse en 65,775.14 unidades, con un volumen de 176.9 millones de acciones negociadas.

El desempeño refleja una mayor resiliencia del mercado local, en una jornada marcada por la volatilidad internacional y la incertidumbre geopolítica.

Analistas coinciden en que los mercados seguirán reaccionando a cualquier señal sobre el conflicto.

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