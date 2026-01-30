Bloques de Lego y aranceles: México espera con tensión la negociación comercial

GENERANDO AUDIO...

La fabricación de juguetes en México, desde muñecas hasta los populares bloques de legos requieren grandes cantidades de plástico,importados, especialmente de Asia. Por lo que por ahora la industria del juguete se ve impactada por tensiones comerciales entre Estados Unidos, México y China .

A inicios de año, México aumentó hasta el 35% los aranceles a países sin acuerdos comerciales. El principal afectado dentro del aumento es China

Pekín denunció una “coerción” contra sus exportaciones y algunos analistas la interpretaron como un alineamiento de México con Estados Unidos rumbo a la revisión este año del T-MEC, el vital tratado de libre comercio que incluye también a Canadá

La presidenta Claudia Sheinbaum afirma que estos aranceles buscan “fortalecer la economía” mexicana y generar más proveedores locales.

Marcas como Mattel o Lego, están de acuerdo con esta medida, sin embargo expresan preocupación por el aumento en el costo de los insumos.

El T-MEC en la mira

El polietileno es esencial para fabricar juguetes. Pemex sólo produce una parte de lo necesario, por lo que la industria depende de importaciones.

Además, muchos juguetes incluyen chips electrónicos. Estos componentes no se fabrican en México y deben comprarse en el extranjero. Importar estos materiales ahora es un tema geopolítico debido a la relación comercial con Estados Unidos.

Si usted, como industrial, no tiene la oferta (de insumos) en el país, ¿qué tiene que hacer? Salir a buscarlo”, dice a AFP Miguel Ángel Martín, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria del Juguete (AMIJU).

Martín resalta la preocupación de numerosas empresas en México, un importante centro de manufactura.

Todos los legos que se consumen en Estados Unidos y Canadá son hechos en México. Sin embargo, todos estamos a la espera de ver cómo termina esta negociación, que esperamos sea justa y beneficiare a los tres países, añade.

China, el punto de discordia

La presencia de China ha generado fricciones entre los socios del tratado. Un acuerdo preliminar entre Canadá y el país Asiático generó reacciones en Estados Unidos quien amenazó con imponer aranceles del 100% a Canadá y acusó a su socio de querer convertirse en un puerto de descarga para que China envíe productos a Estados Unidos.

Mark Carney, consideró este comentario como una estrategia ante la próxima revisión del T-MEC. Por otra parte la presidenta de México, ha dicho que su gobierno trabajará para que el tratado no se rompa y Estados Unidos busca consolidar su dominio en el continente americano y limitar la presencia de otras potencias como China.

Impacto desigual de los aranceles

Los aranceles a China han generado ventajas para algunos sectores .El textil y el calzado destacan entre los principales beneficiados. La industria automotriz es una de las más expuestas por su dependencia de insumos asiáticos.

En medio del cruce de declaraciones entre México, Estados Unidos y Canadá, para los jugueteros la perspectiva ahora es sobrevivir y llevar poco a poco la producción.

Martín señala que, durante la revisión del T-MEC, el objetivo será contener los costos. La prioridad es no presionar la inflación. Sin embargo, el riesgo persiste. Si no hay un acuerdo favorable, el impacto económico terminará llegando al consumidor.

