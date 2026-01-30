México fortalece comercio con EE. UU.: exportaciones aumentan en 2025

GENERANDO AUDIO...

Exportaciones de México a EE. UU. aumentan en 2025. Foto: Getty Images.

A pesar de la política de aranceles y las medidas comerciales implementadas por el Gobierno de Estados Unidos desde la llegada de Donald Trump a la presidencia, México logró consolidarse como el principal socio comercial de la mayor economía del mundo.

La relación bilateral comercial se mantuvo activa a través del intercambio constante de bienes y servicios, impulsado por la integración de las cadenas de suministro en sectores como el automotriz, electrónico, de dispositivos médicos y textil.

Aumento de exportaciones de México a EE. UU.

De acuerdo con el último reporte de la Oficina del Censo de Estados Unidos, las exportaciones de México a Estados Unidos alcanzaron 492 mil 513 millones de dólares en el periodo de enero a noviembre de 2025, lo que representa un incremento de 5.6% respecto al mismo periodo de 2024.

Este valor consolidó a México como el principal socio comercial de Estados Unidos y el mayor proveedor de bienes en ese mercado, por encima de países como Canadá y China, con una participación estimada de alrededor del 15.6% del total de importaciones estadounidenses en ese periodo.

Comportamiento de las importaciones de EE. UU. a México

En el mismo periodo de enero a noviembre de 2025, las importaciones de México desde Estados Unidos sumaron 309 mil 799 millones de dólares, cifra que también se ubicó por encima de la de 2024 para el mismo lapso, aunque con un ritmo de crecimiento menor.

Esto señala que el intercambio comercial bilateral mostró actividad al alza en ambos sentidos. El flujo de mercancías estadounidenses hacia México abarcó bienes industriales, agrícolas y de consumo, entre otros sectores.

Comparativa de enero a noviembre de 2024 y 2025

Indicador Enero–Noviembre 2024 Enero–Noviembre 2025 Exportaciones de México a EE.UU. 466 mil 305 millones de dólares 492 mil 513 millones de dólares Importaciones de EE.UU. a México 309 mil 461 millones de dólares 309 mil 799 millones de dólares Fuente: Oficina del Censo de Estados Unidos, Comercio de bienes con México.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento