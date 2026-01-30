PIB de México crece 0.8% y fortalece previsión de pausa en tasas: Inegi

GENERANDO AUDIO...

La economía de México se recuperó en el último trimestre de 2025 más de lo previsto, lo que respalda las perspectivas de que el Banco de México podría poner en pausa su ciclo de recortes a la tasa de interés en su próxima decisión de política monetaria.

El Producto Interno Bruto (PIB) se expandió 0.8% trimestral, de acuerdo con datos desestacionalizados preliminares divulgados por el Inegi, luego de una contracción de 0.3% en el tercer trimestre. Los analistas anticipaban un crecimiento de 0.6%.

Crecimiento anual y comparación interanual

En el conjunto de 2025, la economía mexicana registró una expansión de 0.7%.

A tasa interanual, el PIB avanzó 1.6% en el cuarto trimestre, cifra superior a la expectativa de los analistas, que estimaban un crecimiento de 1.3%.

Banco de México y expectativas sobre la tasa de interés

“El repunte del crecimiento refuerza nuestra opinión de que el Banco de México pausará el ciclo de flexibilización en la reunión de la próxima semana”, afirmó William Jackson, economista en jefe de mercados emergentes de Capital Economics.

El banco central redujo en diciembre la tasa referencial en 25 puntos básicos, lo que representó su decimotercer recorte desde el inicio del ciclo de relajación monetaria a principios de 2024.

Sin embargo, integrantes de la Junta de Gobierno han señalado una mayor cautela desde entonces y se espera ampliamente que el instituto mantenga sin cambios el costo del crédito en su anuncio del 5 de febrero.

Inflación y límites del mandato del banco central

El crecimiento económico no forma parte del mandato central del banco, que ha enfrentado un repunte del índice de precios al consumidor y la persistencia de la inflación subyacente.

El impulso del cuarto trimestre

Con la recuperación del último trimestre, la segunda mayor economía de América Latina registró su mejor desempeño desde el periodo julio-septiembre de 2024, en cifras desestacionalizadas.

El avance fue liderado por un crecimiento de 0.9% tanto en las actividades secundarias, que incluyen manufacturas, minería y construcción, como en las terciarias, relacionadas con los servicios, informó el Inegi.

En contraste, las actividades primarias, como agricultura, pesca y ganadería, cayeron 2.7%.

Perspectivas hacia adelante y turismo

Aunque el crecimiento anual fue inferior al 1.2% registrado en 2024, algunos analistas consideran que la actividad económica podría seguir recuperándose.

“Los servicios, especialmente el turismo, han sido muy resilientes y podrían mejorar aún más con eventos como el Mundial. La manufactura y otras actividades industriales muestran señales de recuperación”, señaló José Carlos Sánchez, economista en jefe de HSBC México.

Los datos finales del PIB del cuarto trimestre se publicarán el 23 de febrero.

