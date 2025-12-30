GENERANDO AUDIO...

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer los lineamientos de las deducciones que las personas físicas pueden aplicar en su declaración anual 2025, entre las que se incluyen los depósitos realizados en cuentas personales especiales para el ahorro.

¿Qué son las cuentas personales especiales para el ahorro?

Las cuentas personales especiales para el ahorro son instrumentos financieros en los que el contribuyente realiza depósitos destinados a planes de ahorro, pensión o retiro con fines de deducción fiscal.

Estas cuentas también consideran pagos de primas de seguros relacionados con planes de pensión o retiro y pueden incluir la adquisición de acciones de fondos de inversión, siempre que estos cumplan con las condiciones requeridas por el SAT para efectos de deducción.

Deducción de impuestos en depósitos en cuentas personales especiales para el ahorro

En la declaración anual 2025, los contribuyentes que presenten su comprobante fiscal correspondiente pueden restar de su base gravable los depósitos efectuados en estas cuentas personales especiales para el ahorro, con un límite máximo de 152 mil pesos por año.

Requisitos para que los depósitos sean deducibles

Para que los depósitos en cuentas personales especiales para el ahorro sean considerados en la declaración anual, el SAT establece los siguientes requisitos que deben cumplirse:

Comprobante fiscal con leyenda y uso correcto

El comprobante debe contener la leyenda “Se constituye en términos del artículo 185 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR)”

El campo Uso de CFDI debe contener la clave D09, correspondiente a depósitos en cuentas para el ahorro o primas con base en planes de pensión o retiro.

Información del contribuyente y forma de pago

El RFC del contribuyente debe estar correctamente escrito en el comprobante.

debe estar correctamente escrito en el comprobante. El comprobante fiscal debe indicar la forma de pago utilizada, realizada mediante transferencia electrónica, tarjeta de crédito, tarjeta de débito, tarjeta de servicios o cheque nominativo desde una cuenta a nombre del contribuyente

Límite de deducción en la declaración anual

El SAT señala que el monto total de los depósitos en cuentas personales especiales para el ahorro que se puede deducir no debe exceder de 152 mil pesos por ejercicio fiscal.

Este límite se aplica de forma independiente de otros topes generales que puedan existir para ciertas deducciones personales, y forma parte de las disposiciones que la autoridad fiscal pública para el ejercicio de la declaración anual.

Los comprobantes que no aparezcan de forma automática en el listado de deducciones personales en el portal del SAT pueden ser cargados manualmente por el contribuyente al presentar su declaración anual.

