Caída del “Mencho” costó 2 mil mdp a negocios, fueron impactados un millón de negocios en 24 entidades

Impacto económico tras la caída de Nemesio Oseguera Cervantes. Foto: Cuartoscuro

La caída de Nemesio Oseguera Cervantes, exlíder del Cartel Jalisco Nueva Generación, generó un impacto económico significativo en el país, afectando a comercios, empleados y operaciones empresariales. Según informó Octavio de la Torre Stéffano, presidente del organismo empresarial, un millón de negocios en 24 entidades de México sufrieron pérdidas por la quema de bienes, bloqueos y suspensión de actividades.

Afectaciones económicas en negocios tras la caída de El Mencho

Octavio de la Torre Stéffano, presidente de Concanaco Servytur, informó que aproximadamente un millón de negocios resultaron impactados y que cerca de 4.8 millones de empleados se vieron afectados por los hechos.

“Hubo un impacto en 1 millón de negocios donde laboran alrededor de 4.8 millones de personas actualmente y la cifra estimada va entre los mil 500 y 2 mil millones de pesos hasta el día de ayer al mediodía”, detalló Octavio de la Torre Stéffano.

El organismo empresarial explicó que las afectaciones económicas se originaron por quemas de bienes, bloqueos en vialidades y la cancelación temporal de actividades, lo que generó pérdidas millonarias en diversos sectores comerciales.

Jalisco registra mayor impacto por la caída de Nemesio Oseguera Cervantes

El estado de Jalisco, por su cercanía con la base del Cartel Jalisco Nueva Generación, presentó la mayor afectación en negocios y operaciones comerciales. Sin embargo, la normalización comenzó rápidamente.

“La gran mayoría de los negocios, casi 90%, el 95%, se han reactivado ya, ya abrieron cortinas, de hecho abrieron desde el día siguiente en las zonas con menor impacto”, indicó Octavio de la Torre Stéffano.

El organismo señaló que las cifras de afectaciones económicas se actualizarán conforme el Gobierno federal implemente nuevas acciones y se publiquen boletines a través del observatorio de Concanaco Servytur.

Continuidad empresarial limitada tras la caída de Nemesio Oseguera

El lunes, los efectos continuaron en la operatividad de los negocios. El 69% de las empresas reportó no haber tenido operaciones, mientras que aquellas que lograron laborar enfrentaron limitaciones en la asistencia de personal.

Esto generó un retraso en entregas, servicios y operaciones internas, afectando la cadena productiva en diferentes sectores económicos.

