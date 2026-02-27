UBS Group nomina a Agustín Carstens como nuevo miembro de Consejo

GENERANDO AUDIO...

La junta votará dicha designación en abril. Foto: Cuartoscuro.

UBS Group AG, uno de los principales bancos de Suiza, nominó al exgobernador del Banco de México (Banxico), Agustín Carstens, así como al exdirector financiero de Apple, Luca Maestri, como nuevos miembros del Consejo de Administración.

A través de un comunicado, el grupo financiero indicó que William C. Dudley y Jeanette Wong no se postularán para reelegirse en el Consejo de Administración.

Por ello, dicho órgano propuso que Agustín Carstens y Luca Maestri ocupen estos lugares como nuevos miembros dentro de UBS Group AC.

En cambio, el actual vicepresidente del Consejo de Administración, Lukas Gähwiler tampoco se postulará para la reelección. Se retirará tras una carrera de 45 años.

Sobre esto, el Consejo propuso que Markus Ronner sea elegido como nuevo vicepresidente. Actualmente, es director de Cumplimiento y Gobernanza en el grupo.

El presidente del Consejo de Administración, Colm Kelleher, indicó que la posible incorporación de Agustín Carstens y Luca Maestri fortalecerá la experiencia del Consejo de Administración de UBS Group.

“La incorporación de estos dos líderes altamente experimentados fortalecerá la experiencia del Consejo, aportando un destacado conocimiento regulatorio y amplias capacidades de dirección financiera.”

El Consejo de Administración realizará su Junta General Anual el próximo 15 de abril, donde votarán la posible incorporación.

¿Quién es Agustín Carstens?

Nació en 1958 en la Ciudad de México. Cuenta con una licenciatura en Economía en el ITAM, igual que una maestría y doctorado en la Universidad de Chicago.

Inició su carrera profesional dentro de Banxico en 1980, toda vez que fue consejero ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) entre 1999 y 2000.

De igual forma, gobernó Banxico entre el 2010 y 2017, mientras que presidió el Comité Monetario y Financiero Internacional del FMI, entre 2015 y 2017.

Desempeñó su último cargo entre 2017 y junio del 2025, como gerente general de Banco de Pagos Internacionales (BIS).

