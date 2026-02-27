Sube el precio del petróleo por tensión de Estados Unidos e Irán

GENERANDO AUDIO...

Los gobiernos reanudarán conversaciones. Foto: Reuters.

El precio del petróleo incrementó para este viernes 27 de febrero después de prolongarse las negociaciones nucleares entre Estados Unidos e Irán.

El crudo de Brent subió 87 centavos, quedando en 71.62 dólares por barril de crudo, de acuerdo con Reuters. A su vez, el crudo de West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos incrementó en 87 centavos, por lo que figuró en 66.08 dólares.

Analizando los precios de esta semana, Brent y WTI se encaminan a ligeras pérdidas del 0.1% y 0.4%, respectivamente, indicó Reuters.

Con esto, prevalecerá la incertidumbre en el sector petrolero, de acuerdo con Tamas Varga, analista asociado a la correduría PVM.

Agregó que estos resultados se están impulsando “por el resultado de las negociaciones nucleares con Irán y la posible acción militar que Estados Unidos podría emprender contra Irán.”

Tensión entre Estados Unidos e Irán modifica el suministro de petróleo

La tensión entre Estados Unidos e Irán por los acuerdos nucleares ha provocado que se implementen primas de riesgo geopolítico de entre ocho y diez dólares por cada barril de petróleo.

Se debe principalmente a la posibilidad de que algún conflicto interrumpa el suministro de petróleo de Oriente Medio a través del estrecho de Ormuz, dijo el analista de DBS Suvro Sarkar.

Ante este escenario, Arabia Saudita está incrementando la producción y exportación de petróleo, indicó Reuters.

Estados Unidos e Irán prolongan negociaciones

El pasado jueves 26 de febrero, Estados Unidos e Irán tuvieron conversaciones indirectas en Ginebra. Sucedió después de que Donald Trump ordenó un refuerzo militar en la zona.

Durante ese momento, los precios del petróleo subieron más de un dólar por barril, informó Reuters, citando a medios de comunicación.

Para entonces, las negociaciones nucleares se habían estancado por la insistencia de Donald Trump para que Irán no tenga más uranio.

Sin embargo, poco después acordaron reanudar las conversaciones “a nivel técnico” para la primera semana de marzo en Viena, indicó el ministro de Asuntos Exteriores de Omán, Sayyid Badr Albusaidi, en X.

Entre tanto, Estados Unidos recomendó a personal no esencial de su embajada que abandone Israel, ante la posibilidad de un conflicto en la región si Irán se resiste a lograr un acuerdo nuclear.

El 19 de febrero, Donald Trump dio un ultimátum de “10 a 15 días” a Irán para llegar a un acuerdo. De lo contrario, amagó con recurrir a la fuerza.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Te recomendamos: