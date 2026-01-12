Profeco alerta: bolsas de basura deben tener color según desecho

GENERANDO AUDIO...

Bolsas de basura.

La Profeco informó que no basta con separar los desechos, pues el color de la bolsa de basura también debe corresponder al tipo de residuo que contiene. Según la Revista del Consumidor de enero 2026, esto ayuda al manejo adecuado de los desechos y al reciclaje.

La revista también explicó que cada color está asociado a un tipo específico de residuos:

Los colores de las bolsas de basura

1. Verde (Biodegradables)

Las bolsas verdes se destinan a residuos orgánicos que pueden transformarse en compost o biomasa aprovechable, como:

Restos de alimentos

Desechos de jardinería

Tortillas y productos lácteos sin envase

2. Gris (Inorgánicos reciclables)

Este color se reserva para residuos con potencial de reciclaje, como papel, cartón, vidrio, plásticos y metales, además de textiles y maderas.

“Al usar bolsos gris etiquetados, facilitas que estos materiales lleguen a centros de reciclaje sin estar contaminados por restos de comida u otros desperdicios que los inutilizan”, dijo la revista.

3. Naranja (Inorgánicos de aprovechamiento limitado)

Las bolsas naranjas son para residuos que técnicamente son inorgánicos pero difíciles de reciclar, como:

Pañuelos usados

Papel de baño

Preservativos y poliestireno expandido (unicel)

No solo bolsas de basura negras

El simple uso de bolsas negras o sin distinción puede contaminar materiales reciclables o dificultar su tratamiento.

“Cuando mezclamos residuos en una sola bolsa, se reduce la posibilidad de recuperar materiales útiles como papel, vidrio o plástico reciclables, obligando a que más basura termine en rellenos sanitarios”, destacó Profeco.

Consejos prácticos para separar basura en casa, según Profeco

Coloca varios cubos de basura en tu hogar o negocio con etiquetas claras del tipo de residuo que aceptan. Usa bolsas con el color correspondiente al tipo de desecho: verde para orgánicos, gris para reciclables e naranja para inorgánicos de difícil reciclaje. Evita mezclar materiales: restos de comida en bolsas destinadas a papel o plástico pueden arruinar todo el lote para reciclar.

Según la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos (LGPGIR), en México los residuos se dividen principalmente en tres grupos: residuos peligrosos, de manejo especial y residuos sólidos urbanos, siendo estos últimos los que generamos todos los días en casa, como envases, comida y papel.

¿Cómo se clasifican los residuos en México?

De acuerdo con el artículo 18 de la LGPGIR, los residuos sólidos urbanos (RSU) se dividen en orgánicos e inorgánicos. Esta separación ayuda a tratarlos adecuadamente y evitar que materiales reciclables terminen en la basura común.

En el caso de la Ciudad de México, esta clasificación se vuelve más específica:

Residuos orgánicos

Reciclables

No reciclables

¿Qué son residuos orgánicos?

Son todos aquellos de origen biológico que pueden descomponerse naturalmente y aprovecharse, por ejemplo, en composta. Incluyen:

Restos de comida

Cáscaras de frutas, verduras y huevo

Posos de café

Residuos de jardinería (hojas secas, ramas pequeñas)

¿Qué residuos sí se reciclan?

Para que un material se recicle, debe estar limpio, seco y sin restos de comida. Algunos de los residuos sólidos urbanos reciclables más comunes son:

Papel y cartón: hojas, cajas limpias, periódicos, revistas

Plásticos: botellas PET, envases de productos de limpieza o cuidado personal, tetrapack

Vidrio: frascos y botellas sin tapas ni corchos, de cualquier color

Metales: latas de aluminio, envases de acero

Importante: Aunque el tetrapack es reciclable, debe estar limpio y seco. Las botellas deben estar vacías, enjuagadas y sin etiquetas excesivas.

¿Qué residuos no se reciclan?

Hay materiales que, aunque sean inorgánicos, no se pueden reciclar por estar contaminados o por su composición. Entre ellos están:

Residuos sanitarios: pañales, tampones, toallas sanitarias, curitas, hisopos, preservativos

Papel higiénico usado

Cajas con grasa, como las de pizza

Vasos de café (por su recubrimiento plástico interno)

Plásticos con número 7

Cinta adhesiva

Estas recomendaciones están alineadas con las normas de la CDMX y municipios como Zapopan, que ya cuentan con esquemas avanzados de separación.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.