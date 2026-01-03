GENERANDO AUDIO...

Tras las fiestas de fin de año, uno de los principales retos para miles de familias en México es la acumulación de deudas por gastos no previstos en diciembre

Ante este escenario, muchas personas buscan liquidez inmediata, y una de las opciones más recurrentes son las casas de empeño, establecimientos que ofrecen préstamos rápidos a cambio de dejar un bien material como garantía.

Aunque parecen una solución sencilla, autoridades advierten que pueden implicar costos y riesgos si no se usan de forma informada.

¿Cómo funcionan los préstamos?

Las casas de empeño otorgan préstamos a corto o mediano plazo utilizando una garantía prendaria, como celulares, pantallas, joyas, relojes, computadoras, herramientas o instrumentos musicales.

El monto prestado suele ser menor al valor real del objeto.

La persona se compromete a devolver el dinero en un plazo determinado, junto con intereses y comisiones. Si no paga o no realiza el refrendo a tiempo, pierde la prenda, la cual puede ser puesta a la venta.

En algunos casos, el Costo Anual Total (CAT) puede superar el 150 %, lo que incrementa de forma considerable el costo del préstamo.

Cuando empeñar se vuelve un problema

No todas las casas de empeño operan dentro del marco legal.

Algunas no están registradas ante la Profeco, lo que implica menos garantías para los usuarios. Antes de empeñar, es fundamental verificar que el establecimiento esté inscrito en el Registro Público de Casas de Empeño y cumpla con la Ley Federal de Protección al Consumidor y la NOM-179-SCFI-2016.

También es clave revisar el contrato, el CAT, las comisiones por almacenaje y los plazos para recuperar la prenda.

Ya que muchas personas, al no poder pagar el refrendo dentro del plazo y desconocer el contrato, pierden sus bienes.

¿Vendieron lo que empeñaste? Este derecho te protege

Si la prenda se vende y el monto obtenido supera tu deuda total, el excedente se conoce como demasía y te pertenece.

Las casas de empeño deben entregarlo en efectivo y mantenerlo disponible hasta por un año.

Recomendaciones antes de empeñar

Compara al menos tres casas de empeño

Pregunta siempre por el CAT (Costo Anual Total)

(Costo Anual Total) Verifica que esté registrada ante Profeco

Evita empeñar objetos de uso diario o valor sentimental

o valor sentimental Lee el contrato y guarda comprobantes

Ante irregularidades, acude a Profeco o Concilianet

Las casas de empeño pueden ser una alternativa temporal, pero no una solución permanente. Informarte y comparar opciones puede evitar que la cuesta de enero se vuelva aún más pesada.

