Cuídate de los “desplazadores” en cajeros: así roban tu tarjeta

La Condusef lanzó una alerta por fraudes en cajeros automáticos y advirtió sobre los llamados “desplazadores”, personas que se hacen pasar por usuarios amables para robar tarjetas y dinero. La advertencia fue publicada en su cuenta oficial de X, donde pidió a la población no aceptar ayuda de desconocidos y mantener distancia al usar un cajero.

La Comisión señaló que este tipo de fraude ocurre con mayor frecuencia cuando los usuarios bajan la guardia y confían en extraños dentro de sucursales o zonas de cajeros.

Condusef alerta por fraudes de desplazadores en cajeros

De acuerdo con la Condusef, los desplazadores son individuos que operan en grupo y utilizan la distracción como principal herramienta. Su objetivo es cambiar la tarjeta del usuario por otra falsa y obtener su NIP, para después vaciar la cuenta.

La autoridad financiera explicó que suelen manipular los cajeros para provocar errores y dirigir a la víctima a un equipo específico. Cuando la persona intenta retirar dinero y aparece una falla, los delincuentes aprovechan para ofrecer “ayuda”.

Así operan los desplazadores, según Condusef

La Condusef detalló el modo de operación más común:

Actúan en grupo y aparentan ser usuarios normales

Manipulan cajeros para que muestren errores

Indican al cliente usar un cajero en específico

Ofrecen ayuda sin que se la pidan

Distraen a la víctima y cambian la tarjeta

Un cómplice observa el NIP

Usan la tarjeta robada para retirar o gastar el dinero

Este tipo de fraude puede ocurrir en cuestión de minutos.

Cómo protegerte y qué hacer si sospechas fraude

La Condusef recomienda que, si alguien intenta ayudarte sin que lo pidas, te alejes de inmediato. Ante cualquier falla en el cajero, lo más seguro es cancelar la operación, reportar el problema y contactar directamente a tu banco.

También pidió denunciar cualquier intento de fraude, ya que esto ayuda a prevenir que más personas sean víctimas. La dependencia reiteró que la seguridad financiera es prioridad y llamó a la población a mantenerse alerta.

