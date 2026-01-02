GENERANDO AUDIO...

Las remesas en México cayeron 5.7% anual en noviembre de 2025, al ubicarse en 5 mil 125 millones de dólares, con lo que sumaron ocho meses consecutivos de retrocesos, de acuerdo con datos oficiales del Banco de México (Banxico).

El descenso se dio pese a que el monto promedio por envío aumentó, ya que hubo menos operaciones realizadas desde el exterior, principalmente desde Estados Unidos, principal país de origen de estos recursos.

Remesas en noviembre: menos envíos y menor superávit

Banxico informó que en noviembre se registraron 12.6 millones de transacciones, una caída anual de 7.9%, mientras que el envío promedio fue de 406 dólares, 2.4% más que un año antes.

En contraste, las remesas enviadas desde México al exterior fueron de 91 millones de dólares, lo que representó una baja anual de 1.2%.

Con estos resultados, el superávit de la cuenta de remesas se ubicó en 5 mil 034 millones de dólares, menor al reportado en noviembre de 2024, cuando fue de 5 mil 341 millones.

Remesas acumuladas en 2025 también muestran caída

En el periodo enero–noviembre de 2025, los ingresos por remesas sumaron 56 mil 469 millones de dólares, lo que significó una disminución anual de 5.1% frente al mismo periodo de 2024.

Del total recibido, 99.1% llegó vía transferencias electrónicas, mientras que el efectivo, especie y money orders representaron menos del 1%.

Por su parte, los egresos por remesas en los primeros once meses del año fueron de 1 mil 060 millones de dólares, una caída anual de 11.4%.

Datos ajustados muestran ligero respiro mensual

Con cifras ajustadas por estacionalidad, Banxico reportó que en noviembre los ingresos por remesas crecieron 1.8% mensual, mientras que los egresos aumentaron 3.1%, lo que elevó el superávit mensual a 5 mil 183 millones de dólares, ligeramente mayor al de octubre.

Banxico dará seguimiento al comportamiento de las remesas en los próximos meses, clave para millones de hogares en el país.

