Alertan por bebidas adulteradas. Foto: Getty Images | Ilustrativa

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) lanzó una alerta por la posible venta de bebidas alcohólicas adulteradas durante las fiestas decembrinas, periodo en el que aumenta el consumo de alcohol en el país. La autoridad fiscal llamó a la población a verificar la autenticidad de las botellas antes de comprarlas para evitar riesgos a la salud.

El SAT recordó que todas las bebidas alcohólicas legales deben contar con una etiqueta de control fiscal y sanitario, conocida como marbete, la cual debe estar adherida o impresa en los envases con capacidad no mayor a cinco litros, tanto en productos nacionales como importados.

De acuerdo con la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), los contribuyentes dedicados a la fabricación, producción, comercialización e importación de bebidas alcohólicas están obligados a colocar estos marbetes, los cuales son emitidos exclusivamente por el SAT para certificar el origen y la legalidad del producto.

SAT alerta por bebidas alcohólicas adulteradas

Para evitar el consumo de alcohol adulterado o de contrabando, el SAT recomendó a la población revisar los siguientes puntos antes de adquirir una botella:

Verificar que cuente con marbete fiscal , adherido o impreso en la etiqueta del envase.

, adherido o impreso en la etiqueta del envase. Confirmar el color del marbete : verde para bebidas nacionales y color vino para las importadas .

: para bebidas y para las . Revisar la calidad del marbete , ya que tinta borrosa o tipografía deficiente pueden ser señales de irregularidad.

, ya que tinta borrosa o tipografía deficiente pueden ser señales de irregularidad. Escanear el código QR , que muestra información sobre producción, procedencia y fabricante .

, que muestra información sobre . Comprobar que los datos coincidan con la bebida que se está comprando.

con la bebida que se está comprando. Evitar botellas sin marbete, ya que su ausencia indica posible adulteración.

Desde 2018 a la fecha, el SAT ha impreso y entregado 4 mil 516 millones de marbetes, como parte de las acciones para frenar la adulteración y el contrabando de bebidas alcohólicas.

Multas por irregularidades en marbetes

La autoridad fiscal recordó que el artículo 86-B del Código Fiscal de la Federación establece multas de hasta 112 mil pesos para quienes cometan infracciones relacionadas con el uso indebido, falsificación o ausencia de marbetes.

Con esta alerta, el SAT busca reducir riesgos a la salud y fomentar el consumo legal y seguro de bebidas alcohólicas durante las celebraciones decembrinas.

