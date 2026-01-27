Uno de cada tres desempleados en México lleva más de un mes sin trabajo: Inegi

GENERANDO AUDIO...

En diciembre de 2025, la población desocupada en México ascendió a 1.5 millones de personas, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Dentro de este universo, 32.6% de las personas desempleadas reportó no haber tenido trabajo por más de un mes y hasta tres meses, lo que equivale a casi uno de cada tres desempleados en el país.

La tasa de desocupación se ubicó en 2.4% de la población económicamente activa (PEA), el mismo nivel observado en diciembre de 2024. Por sexo, la desocupación en mujeres fue de 2.6%, mientras que en los hombres se situó en 2.2%. En la comparación anual, la tasa femenina aumentó 0.4 puntos porcentuales, en tanto que la masculina disminuyó en la misma proporción.

Duración del desempleo en México

Los datos del Inegi muestran que 42.9 % de la población desocupada estuvo sin empleo durante un mes o menos. En contraste, 32.6% permaneció sin trabajo por más de un mes y hasta tres meses, lo que concentra a una parte importante de quienes se encuentran en búsqueda activa de empleo.

Además, 11.5% de las personas desempleadas no tuvo trabajo por más de tres meses y hasta seis meses, mientras que 7.4% se mantuvo sin empleo por más de seis meses y hasta un año. El grupo que reportó una duración del desempleo mayor a un año representó 1.1 % del total.

Por grupos de edad, la mayor proporción de la población desocupada se concentró en las personas de 25 a 44 años, quienes representaron 46.1% del total en diciembre de 2025. Este grupo registró una disminución de 2.6 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2024.

El segundo grupo con mayor participación fue el de 15 a 24 años, con 33.5% de los desempleados, lo que significó un incremento anual de 1.7 puntos porcentuales. Las personas de 45 a 64 años concentraron 18.8%, mientras que el grupo de 65 años y más representó 1.5%.

En cuanto al nivel educativo, 11.0% de la población desocupada no contaba con estudios completos de secundaria. En contraste, 88.8 % de las personas sin trabajo tenía un nivel de instrucción superior.

Contexto del mercado laboral en diciembre de 2025

En diciembre de 2025, la población económicamente activa alcanzó 61.9 millones de personas, lo que significó 1.1 millones más que en diciembre de 2024. La tasa de participación económica se ubicó en 59.1%, ligeramente por debajo del 59.3% registrado un año antes.

Durante ese mes, la tasa de subocupación fue de 6.2%, menor al 6.9 % observado en diciembre de 2024. La tasa de informalidad laboral se situó en 54.6%, frente al 53.7% del mismo mes del año previo.

Entre las tasas complementarias, la tasa de ocupación parcial y desocupación alcanzó 8.8 % de la PEA, la tasa de presión general se ubicó en 5.0%, la tasa de trabajo asalariado fue de 66.7% de la población ocupada y la tasa de condiciones críticas de ocupación se colocó en 38.4%.

