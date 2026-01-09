GENERANDO AUDIO...

El SAT, el huachicol y el buque Challenge Procyon son las claves de un expediente fiscal que confirma que el decomiso de combustible ilegal reportado por autoridades federales en el puerto de Tampico fue solo de la mitad del cargamento real. Documentos oficiales señalan que el barco transportaba 20 millones 944 mil litros de diésel, aunque públicamente se informó el aseguramiento de solo 10 millones.

De acuerdo con el expediente, al que tuvo acceso Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), el cargamento ingresó a México a finales de marzo de 2025 y fue importado por la empresa Intanza, declarando el producto como aditivos para aceites lubricantes, cuando en realidad se trataba de diésel.

SAT confirma volumen real del huachicol decomisado en Tampico

Las actas del procedimiento administrativo iniciado por la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) en noviembre de 2025 detallan que el buque traía 17 millones 459 mil 290 kilogramos, que al convertirse a litros, con un factor de densidad de 0.8336 kg/L, equivalen a 20 millones 944 mil 445.77 litros de combustible.

El expediente fiscal señala que el SAT determinó que el producto no eran aditivos, como se declaró en el pedimento de importación, sino aceite diésel, lo que implicó una reclasificación arancelaria y la detección de una omisión en el pago de impuestos.

Evasión fiscal por más de 190 millones de pesos

Con base en la revisión, el SAT calculó que por cada pipa con 49 mil litros de diésel ilegal se omitieron contribuciones por 477 mil pesos, cerca de 10 pesos por litro. Esto representa una evasión fiscal superior a 190 millones de pesos por la totalidad del cargamento.

El valor declarado en aduanas fue de 53 millones de pesos, es decir, 2.5 pesos por litro. Sin embargo, el propio SAT estableció que el precio real del diésel en esas fechas era de al menos 10.9 pesos por litro, por lo que el valor comercial superaba los 218 millones de pesos, base sobre la cual debieron pagarse impuestos, incluido el IEPS.

Autoridades no explican el destino del combustible faltante

Desde abril de 2025, MCCI documentó que el Gobierno federal reportó solo la mitad del volumen asegurado. Incluso, informes oficiales de la Marina, obtenidos por ese medio, confirmaron que las autoridades sabían que el buque transportaba alrededor de 20 millones de litros.

Hasta ahora, ninguna autoridad federal ha informado qué ocurrió con el resto del huachicol que no fue incluido en el decomiso oficial.

