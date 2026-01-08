GENERANDO AUDIO...

La gran mayoría de trámites federales, estatales y municipales subirán de precio en este 2026, debido al aumento de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

A partir del 1 de febrero de 2026, la UMA valdrá 117.3 pesos, de acuerdo con lo establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Representa un incremento de 4.16 pesos, ya que su valor fue de 113.14 pesos durante el 2025.

Dicha actualización provocará un incremento en la mayoría de trámites, multas y créditos, tanto a nivel federal, estatal y municipal, ya que las leyes establecen los montos a pagar con base en el valor anual de la UMA. Por ello, el aumento de la UMA no sólo impacta a la ciudadanía en general, sino también a las empresas.

En las 32 entidades de México no existe un cobro unificado para los distintos trámites estatales y municipales, debido a que cada Congreso local decide cuántas UMAS cobrar en cada trámite o multa durante la aprobación de sus leyes de ingresos por estado.

Por ello, los precios de cada trámite y multa son distintos en cada estado, tanto a nivel estatal como municipal.

Trámites y multas

A continuación, los trámites y multas que subirán de precio por el aumento de la UMA en 2026.

Trámites federales

Autorizaciones ambientales

Derechos ante el SAT (certificaciones, copias o resoluciones)

Expedición o renovación de pasaporte

Expedición de títulos y células profesionales (en instituciones federales)

Multas laborales, ambientales, entre otras

Multas y adeudos ante el SAT

Permisos y trámites sanitarios

Registro o renovación de marcas

Revalidación y permisos de armas

Trámites migratorios (visas de visitante, residencia temporal o permanente)

Estatales

Actas de nacimiento, matrimonio o defunción (Registro Civil)

Certificado de no antecedentes penales

Expedición de títulos y cédulas estatales

Licencia de conducir

Multas de tránsito estatales, a transporte público, ambientales, incumplir obligaciones fiscales, entre otras

Refrendo o control vehicular

Revalidación o canje de placas vehiculares

Servicios del Registro Público de la Propiedad

Servicios notariales

Verificación vehicular

Municipales

Constancia de residencia o domicilio

Licencia de funcionamiento comercial

Licencias de construcción y remodelación

Multas cívicas e infracciones

Permisos de uso de suelo

Permisos para anuncios publicitarios y espectaculares

Tarifas por mercados y uso de espacios públicos

Créditos hipotecarios y otros

De igual forma, el aumento de la UMA para este 2026 impactará a los créditos hipotecarios que basen sus intereses y préstamos en dicha unidad de medida. Esto deriva en que, cada año, incremente la deuda con respecto al valor vigente de la UMA.

Infonavit

Créditos antiguos denominados en VSM (veces salario mínimo) reconvertidos a UMA

Reestructuras y actualizaciones anuales referidas a la UMA

Fovissste

Créditos tradicionales originados en VSM

Actualizados posteriormente bajo esquema UMA

Algunos créditos hipotecarios en modalidad “crédito tradicional”

