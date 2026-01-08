Multas, créditos y trámites: todo lo que pegará a tu bolsillo tras aumento de UMA

Multas, créditos y trámites: todo lo que pegará a tu bolsillo tras aumento de UMA
Los trámites vehiculares tendrán un incremento. Foto: Cuartoscuro.

La gran mayoría de trámites federales, estatales y municipales subirán de precio en este 2026, debido al aumento de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

A partir del 1 de febrero de 2026, la UMA valdrá 117.3 pesos, de acuerdo con lo establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Representa un incremento de 4.16 pesos, ya que su valor fue de 113.14 pesos durante el 2025.

Dicha actualización provocará un incremento en la mayoría de trámites, multas y créditos, tanto a nivel federal, estatal y municipal, ya que las leyes establecen los montos a pagar con base en el valor anual de la UMA. Por ello, el aumento de la UMA no sólo impacta a la ciudadanía en general, sino también a las empresas.

En las 32 entidades de México no existe un cobro unificado para los distintos trámites estatales y municipales, debido a que cada Congreso local decide cuántas UMAS cobrar en cada trámite o multa durante la aprobación de sus leyes de ingresos por estado.

Por ello, los precios de cada trámite y multa son distintos en cada estado, tanto a nivel estatal como municipal. 

Trámites y multas 

A continuación, los trámites y multas que subirán de precio por el aumento de la UMA en 2026.

Trámites federales

  • Autorizaciones ambientales
  • Derechos ante el SAT (certificaciones, copias o resoluciones)
  • Expedición o renovación de pasaporte
  • Expedición de títulos y células profesionales (en instituciones federales)
  • Multas laborales, ambientales, entre otras
  • Multas y adeudos ante el SAT
  • Permisos y trámites sanitarios
  • Registro o renovación de marcas
  • Revalidación y permisos de armas
  • Trámites migratorios (visas de visitante, residencia temporal o permanente)

Estatales

  • Actas de nacimiento, matrimonio o defunción (Registro Civil)
  • Certificado de no antecedentes penales
  • Expedición de títulos y cédulas estatales
  • Licencia de conducir
  • Multas de tránsito estatales, a transporte público, ambientales, incumplir obligaciones fiscales, entre otras
  • Refrendo o control vehicular
  • Revalidación o canje de placas vehiculares
  • Servicios del Registro Público de la Propiedad
  • Servicios notariales
  • Verificación vehicular

Municipales

  • Constancia de residencia o domicilio
  • Licencia de funcionamiento comercial
  • Licencias de construcción y remodelación
  • Multas cívicas e infracciones
  • Permisos de uso de suelo
  • Permisos para anuncios publicitarios y espectaculares
  • Tarifas por mercados y uso de espacios públicos

Créditos hipotecarios y otros

De igual forma, el aumento de la UMA para este 2026 impactará a los créditos hipotecarios que basen sus intereses y préstamos en dicha unidad de medida. Esto deriva en que, cada año, incremente la deuda con respecto al valor vigente de la UMA.

Infonavit

  • Créditos antiguos denominados en VSM (veces salario mínimo) reconvertidos a UMA
  • Reestructuras y actualizaciones anuales referidas a la UMA

Fovissste

  • Créditos tradicionales originados en VSM
  • Actualizados posteriormente bajo esquema UMA
  • Algunos créditos hipotecarios en modalidad “crédito tradicional”

