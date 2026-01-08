Multas, créditos y trámites: todo lo que pegará a tu bolsillo tras aumento de UMA
La gran mayoría de trámites federales, estatales y municipales subirán de precio en este 2026, debido al aumento de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
A partir del 1 de febrero de 2026, la UMA valdrá 117.3 pesos, de acuerdo con lo establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Representa un incremento de 4.16 pesos, ya que su valor fue de 113.14 pesos durante el 2025.
Dicha actualización provocará un incremento en la mayoría de trámites, multas y créditos, tanto a nivel federal, estatal y municipal, ya que las leyes establecen los montos a pagar con base en el valor anual de la UMA. Por ello, el aumento de la UMA no sólo impacta a la ciudadanía en general, sino también a las empresas.
En las 32 entidades de México no existe un cobro unificado para los distintos trámites estatales y municipales, debido a que cada Congreso local decide cuántas UMAS cobrar en cada trámite o multa durante la aprobación de sus leyes de ingresos por estado.
Por ello, los precios de cada trámite y multa son distintos en cada estado, tanto a nivel estatal como municipal.
Trámites y multas
A continuación, los trámites y multas que subirán de precio por el aumento de la UMA en 2026.
Trámites federales
- Autorizaciones ambientales
- Derechos ante el SAT (certificaciones, copias o resoluciones)
- Expedición o renovación de pasaporte
- Expedición de títulos y células profesionales (en instituciones federales)
- Multas laborales, ambientales, entre otras
- Multas y adeudos ante el SAT
- Permisos y trámites sanitarios
- Registro o renovación de marcas
- Revalidación y permisos de armas
- Trámites migratorios (visas de visitante, residencia temporal o permanente)
Estatales
- Actas de nacimiento, matrimonio o defunción (Registro Civil)
- Certificado de no antecedentes penales
- Expedición de títulos y cédulas estatales
- Licencia de conducir
- Multas de tránsito estatales, a transporte público, ambientales, incumplir obligaciones fiscales, entre otras
- Refrendo o control vehicular
- Revalidación o canje de placas vehiculares
- Servicios del Registro Público de la Propiedad
- Servicios notariales
- Verificación vehicular
Municipales
- Constancia de residencia o domicilio
- Licencia de funcionamiento comercial
- Licencias de construcción y remodelación
- Multas cívicas e infracciones
- Permisos de uso de suelo
- Permisos para anuncios publicitarios y espectaculares
- Tarifas por mercados y uso de espacios públicos
Créditos hipotecarios y otros
De igual forma, el aumento de la UMA para este 2026 impactará a los créditos hipotecarios que basen sus intereses y préstamos en dicha unidad de medida. Esto deriva en que, cada año, incremente la deuda con respecto al valor vigente de la UMA.
Infonavit
- Créditos antiguos denominados en VSM (veces salario mínimo) reconvertidos a UMA
- Reestructuras y actualizaciones anuales referidas a la UMA
Fovissste
- Créditos tradicionales originados en VSM
- Actualizados posteriormente bajo esquema UMA
- Algunos créditos hipotecarios en modalidad “crédito tradicional”
