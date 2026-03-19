Convención Bancaria 89 arranca en Cancún con foco en T-MEC

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Previo al arranque de la Convención Bancaria 89 con sede en Cancún, Quintana Roo, el encuentro anual organizado por la Asociación de Bancos de México (ABM), representantes del sector financiero y funcionarios del gobierno dialogaron sobre el futuro de la banca en un contexto de tensiones internacionales y ante la próxima revisión del T-MEC.

Este miércoles, se realizaron paneles sobre filantropía y el papel social de la banca, además de posicionamientos de líderes como el presidente de la ABM, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial y el director general de Banamex. El tema central ha sido el inicio del diálogo previo a la revisión del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.

Convención Bancaria 89 en Cancún y revisión del T-MEC

En el evento, líderes empresariales destacaron que México podría salir fortalecido de la revisión del T-MEC, al considerarse una pieza clave para la competitividad manufacturera en América del Norte. Señalaron que el escenario ideal es mantener la integración entre los tres países, aunque reconocieron avances en el diálogo bilateral con Estados Unidos.

Tensiones globales e impacto en la economía

Otro de los temas relevantes ha sido la incertidumbre en los mercados globales derivada del conflicto en Medio Oriente, particularmente entre Estados Unidos, Israel e Irán. Este escenario ha generado efectos en energéticos, inflación y decisiones de tasas de interés.

Se mencionó que las decisiones de la Reserva Federal podrían influir en el rumbo del Banco de México, especialmente en la política de tasas, que podría mantenerse sin recortes adicionales. Además, el impacto en combustibles y otros sectores ya comienza a reflejarse en la economía mexicana.

Las perspectivas económicas y financieras se analizarán a fondo en las sesiones programadas para este jueves dentro de la convención.

Este jueves comenzarán formalmente los trabajos de la Convención Bancaria 89, con una sesión inaugural encabezada por la presidenta de México, acompañada por la gobernadora de Banxico, Victoria Rodríguez Ceja, el secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, y el presidente de la ABM, Emilio Romano. También se prevé la posible asistencia del secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

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