Sube petróleo: llega a los 111 dólares por barril ante conflicto en Medio Oriente

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Sube petróleo por conflicto en Medio Oriente. Foto: AFP

El petróleo se disparó más de un 4% el miércoles después de que la Guardia Revolucionaria de Irán amenazara a varias instalaciones energéticas en Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y Qatar, en represalia por un ataque contra el yacimiento de gas de Pars, elevando el riesgo de nuevas interrupciones de suministro.

De acuerdo con AFP, el barril de Brent del mar del Norte, referencia del mercado mundial, subía 4.04% a 111.73 dólares.

Sin indicios de que el conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel vaya a terminar, los precios de referencia de los futuros del Brent se han situado en los 100 dólares por barril durante las últimas cuatro sesiones.

El crudo West Texas Intermediate de Estados Unidos avanzó 11 centavos, a 96.32 dólares, cediendo la mayor parte de sus ganancias tras alcanzar un máximo de sesión de 99.41 dólares.

Advertencia de Irán dispara precio del petróleo

El enorme yacimiento de gas de Pars, en Irán, fue atacado el miércoles, una importante escalada que llevó a Teherán a advertir a sus vecinos que sus instalaciones energéticas serían objetivo de ataques “en las próximas horas“.

Tras esa advertencia, la petrolera estatal de Qatar, QatarEnergy, declaró que la ciudad industrial de Ras Laffan sufrió “daños considerables” tras ser objeto de ataques con misiles.

Los ataques al yacimiento South Pars impulsaron “los precios del petróleo y el gas, y cualquier nueva escalada de ataques contra la infraestructura energética seguiría elevando los precios“, dijo el analista de SEB Ole Hvalbye.

La guerra ha paralizado los envíos a través de la principal vía marítima del mundo, el estrecho de Ormuz, por donde transita el 20% del suministro mundial de petróleo y gas natural licuado (GNL).

Se estima que los recortes totales en la producción de petróleo en Oriente Medio oscilan entre 7 y 10 millones de bpd, lo que representa entre el 7% y el 10% de la demanda mundial.

En Irak, la compañía petrolera North Oil Company anunció que las exportaciones de crudo desde los yacimientos de Kirkuk hasta el puerto turco de Ceyhan se han reanudado a través de oleoductos, luego de que Bagdad y el Gobierno Regional del Kurdistán acordaran reiniciar los flujos el martes.

A través de su cuenta de X, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, afirmó que es “fundamental proteger a la población civil y sus necesidades básicas, así como la seguridad del suministro energético, de una escalada militar”.

Bolsas cierran a la baja

La bolsa de Nueva York terminó con una fuerte caída el miércoles, afectada por el aumento de los precios del petróleo a causa de la guerra en Oriente Medio y por la postura prudente de la Reserva Federal estadounidense (Fed) en materia de inflación.

Los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos cotizaban a la baja a primera hora de la tarde, y las bolsas europeas cerraron la jornada en rojo.

Por su parte, la bolsa mexicana y el peso retrocedieron el miércoles arrastrados por una escalada de la guerra en Medio Oriente y luego de que la Reserva Federal estadounidense mantuvo las tasas de interés sin cambios, como esperaba ampliamente el mercado.

Mientras que las bolsas asiáticas cerraron el miércoles con ganancias, en particular Seúl, que se valorizó más de 3% por el auge de los gigantes de los semiconductores Samsung y SL hynix.

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