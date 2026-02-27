Crecen las importaciones y exportaciones en México durante enero de 2026

GENERANDO AUDIO...

Hubo un déficit comercial de 6 mil millones. Foto: Cuartoscuro.

Las importaciones y las exportaciones incrementaron en enero de este 2026, aunque hubo un déficit en el valor de las mercancías, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Durante ese mes, el déficit comercial en mercancías fue de 6 mil 481 millones de dólares, de acuerdo con el último reporte de la Balanza Comercial de Mercancías de México (BCMM). Esto se debe a que existió un superávit de 2 mil 430 millones de dólares en diciembre del 2025.

Las exportaciones tuvieron un valor de 48 mil 8 millones de dólares en enero de este 2026. Representó un incremento del 8.1% con respecto al mismo mes, pero del 2025.

De igual forma, las importaciones de mercancías alcanzaron un valor de 54 mil 489 millones de dólares en enero de 2026. Equivale a un crecimiento del 9.8% si se contrasta con enero del año pasado.

¿Por qué hubo un déficit comercial en las mercancías?

El Inegi explicó que el déficit en las mercancías se debió a una disminución del saldo no petrolero, así como a un menor déficit en los productos no petroleros

Tan solo los productos no petroleros pasaron de tener un superávit de 4 mil 837 millones de dólares en diciembre del 2025, a un déficit de 4 mil 267 millones para enero de este 2026.

También se debió a que bajó el saldo comercial de los productos petroleros. Estos pasaron de 2 mil 408 millones a 2 mil 214 millones de dólares.

