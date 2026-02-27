Violencia frena la economía mexicana hasta 2% del PIB anual, advierte la OCDE

GENERANDO AUDIO...

El aumento de la violencia y los problemas de seguridad en México están afectando de manera significativa el desempeño económico del país, advirtió la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

De acuerdo con la OCDE, el ambiente de inseguridad tiene un impacto negativo de hasta 2% en su crecimiento, según lo señala en su Estudio Económico de México, enfocado en la estabilidad macroeconómica y el impulso al crecimiento.

El organismo destacó la importancia de mejorar las instituciones y las políticas públicas para reducir estos costos y promover un entorno económico más favorable.

“La delincuencia se mantiene alta y sigue siendo una preocupación importante para las empresas y los ciudadanos”, detalla el estudio de la OCDE

Además, destaca que la delincuencia limita la inversión y se estima que reduce el crecimiento entre 1 y 2% anual.

De acuerdo con la OCDE la extorsión es cada vez más utilizada por grupos criminales para infiltrarse y controlar segmentos de la economía formal, en particular en el comercio minorista, el transporte y la construcción. Un obstáculo clave para abordar este delito es la alta impunidad, impulsada por la falta generalizada de denuncias.

Precisó que las recientes reformas legales podrían ayudar en el combate a este tipo de delitos.

Por otro lado, dice que la creciente frecuencia de ataques, dirigidos contra grandes entidades como Pemex y la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), expone vulnerabilidades en infraestructura crítica.

“Estos incidentes ponen de relieve las debilidades del marco de ciberseguridad de México, que adolece de deficiencias en los marcos legales, la experiencia técnica, el desarrollo de capacidades y la colaboración internacional para combatir la ciberdelincuencia. Por ejemplo, la adopción de medidas de seguridad básicas sigue siendo limitada y pocos servidores emplean tecnologías de cifrado para proteger las transacciones en línea”, detalla el estudio.

La OCDE apunta que el gasto federal de México en seguridad pública y justicia ascendió al 0.7% del PIB en 2024, por debajo del promedio de la OCDE de 1.8% y del promedio latinoamericano de 1.5%.

