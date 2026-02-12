Criterios que debes cumplir ante el Infonavit para que no te niegue tu crédito de vivienda

GENERANDO AUDIO...

Foto: Getty Images

Si en 2026 quieres solicitar un crédito al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y tener tu propia casa, o renovar la que tienes, debes cumplir con ciertos parámetros matemáticos y laborales estrictos, o tu solicitud podría ser rechazada.

Aunque el ahorro para vivienda es un derecho de todos los trabajadores, el instituto es estricto en cuanto a las condiciones que debe tener el solicitante, pues eso le indicará que realmente puedes cumplir con el compromiso y pagar el crédito.

¿Qué condiciones debo cumplir para un crédito Infonavit?

Si estás pensando en pedir tu crédito Infonavit, estos son los puntos clave que debes cubrir para evitar que te nieguen tu crédito:

1. Cumplir con la regla “Edad + plazo de pago”

Aunque no existe una edad fija para dejar de ser sujeto de crédito, sí hay un límite que combina tu edad actual con el tiempo que tardarás en pagar el financiamiento.

La suma de ambos factores no debe superar un tope establecido:

Hombres: Edad + plazo no puede rebasar los 70 años.

Ejemplo: si tienes 60 años, el plazo máximo sería de 10 años.

Mujeres: Edad + plazo no puede exceder los 75 años.

Ejemplo: una mujer de 60 años podría contratar un crédito hasta por 15 años.

Este criterio está basado en el artículo 16 de la Ley del Infonavit y busca asegurar que la deuda se liquide durante la etapa productiva del trabajador.

2. Tener empleo activo y cotizar ante el IMSS

Uno de los requisitos fundamentales es contar con una relación laboral vigente al momento de iniciar el trámite.

Para que el crédito sea aprobado debes:

Estar dado de alta y cotizando activamente ante el IMSS.

activamente ante el IMSS. Tener un empleador que realice la aportación patronal del 5% .

. Permitir el descuento vía nómina para el pago del crédito.

Si ya estás jubilado y no cuentas con empleo formal, el Infonavit no puede autorizar el financiamiento, ya que no existe un salario activo que respalde la amortización.

Ello, debido a que, antes de aprobar un crédito, el Infonavit evalúa los siguientes criterios:

Estabilidad laboral

Edad

Salario diario integrado

Ahorro en la Subcuenta de Vivienda

Capacidad de pago

Historial crediticio

De igual forma, para solicitar el financiamiento es necesario reunir al menos 100 puntos en la precalificación y autorizar la consulta en sociedades de información crediticia.

Mientras que, si el sistema detecta un nivel elevado de deudas en relación con tus ingresos o atrasos mayores a 12 meses, la solicitud puede verse afectada.

