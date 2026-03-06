SAT rechaza la devolución de impuestos por estos cinco errores comunes

GENERANDO AUDIO...

Existen cinco errores comunes que impiden al Servicio de Administración Tributaria (SAT) hacer la devolución de impuestos a personas que tienen un saldo a favor o que hicieron una mayor contribución por error.

De acuerdo con la autoridad fiscal, la devolución de impuestos es viable en los siguientes casos:

Cuando se pagó más impuesto del que correspondía

Se aplicaron retenciones mayores al impuesto anual

Por un saldo a favor en la declaración anual

La autoridad fiscal debe regresar el dinero extra de impuestos o el saldo a favor cuando el contribuyente lo solicite y demuestre su derecho a recibirlo, de acuerdo con el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación.

De igual manera, el SAT indica que la devolución de impuestos se realizará dentro de un periodo de 40 días hábiles tras la solicitud, en tanto la información y documentos presentados sean correctos y estén completos.

Sin embargo, existen algunos errores comunes que pueden provocar que el SAT rechace la solicitud de devolución de impuestos.

Datos bancarios incorrectos. Revisa que la CLABE interbancaria y demás datos bancarios sean correctos para recibir la devolución RFC no registrado o irregularidades fiscales. Verifica que no tengas inconsistencias en el padrón de contribuyentes. No comprobar el saldo a favor. Debes presentar documentos que acrediten el saldo a favor o pago indebido de impuestos. Inconsistencias en la declaración. Verifica que no haya discrepancias en la información de ingresos, deducciones o retenciones. Falta de documentos o información requerida

Documentos para solicitar devolución de impuestos al SAT

RFC (Registro Federal de Contribuyentes)

Contraseña del SAT o e.firma vigente

Estado de cuenta con CLABE Interbancaria

Declaración anual o declaración correspondiente al periodo donde se indique un saldo a favor

Además, el SAT puede solicitar alguno de los siguientes documentos para revisar el saldo a favor y validar la devolución:

Constancias de retención

Comprobantes fiscales digitales (CFDI)

De pago de impuestos

Documentación que justifique deducciones o acreditamiento

¿Cómo solicitar la devolución de impuestos al SAT?

El SAT indica que la devolución puede solicitarse mediante el Formato Electrónico de Devolución (FED) en su portal.

Ingresa al portal del SAT Accede con RFC, contraseña o e.firma Ve a “devoluciones y compensaciones” Selecciona la opción “Solicitud de devolución” Elige el impuesto o saldo a favor Indica el ejercicio fiscal y el tipo de impuesto Adjunta tus documentos Envía la solicitud (recibirás un acuse de recepción del trámite) Espera la respuesta del SAT.

