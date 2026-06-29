SAT aclara si existe un límite de dinero en las cuentas de débito

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El SAT vigila movimientos financieros sospechosos. Foto: Cuartoscuro

Tener dinero ahorrado en una cuenta de débito no genera, por sí mismo, problemas con el Servicio de Administración Tributaria (SAT). La autoridad fiscal no establece un monto máximo que una persona pueda mantener en su cuenta bancaria, siempre que el origen del dinero sea legal y coincida con los ingresos declarados.

Sin embargo, el SAT sí puede revisar depósitos o movimientos cuando detecte inconsistencias entre los recursos que recibe un contribuyente y la información fiscal que tiene registrada.

¿El SAT pone un límite al saldo de una cuenta bancaria?

La respuesta es no. El SAT no fija un límite para el dinero que puede permanecer en una cuenta de débito.

Lo importante es que los recursos tengan un origen comprobable y que correspondan con la actividad económica del titular de la cuenta.

Si una persona recibe cantidades de dinero que no puede justificar, la autoridad puede solicitar información para verificar el origen de esos recursos.

¿Qué pasa con los depósitos en efectivo?

Aunque existe la creencia de que el SAT cobra un impuesto cuando los depósitos en efectivo superan 15 mil pesos al mes, esa disposición ya no está vigente.

El Impuesto a los Depósitos en Efectivo (IDE) fue eliminado en 2014, por lo que actualmente no existe un cobro automático por rebasar ese monto.

No obstante, las instituciones financieras sí reportan al SAT determinados depósitos en efectivo, conforme a la legislación fiscal vigente, por lo que estos movimientos pueden ser revisados si no son consistentes con los ingresos declarados.

¿Cómo evitar problemas con el SAT?

Para evitar observaciones de la autoridad fiscal, se recomienda:

Mantener actualizada la información fiscal.

Declarar correctamente los ingresos.

Conservar comprobantes del origen del dinero.

Evitar recibir depósitos que no puedan justificarse.

El SAT puede solicitar aclaraciones cuando detecte diferencias entre los depósitos bancarios y la información fiscal del contribuyente, pero no sanciona únicamente por el saldo que una persona tenga en su cuenta.

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