Operaciones bancarias de 140 mil pesos o más tendrán un nuevo requisito desde este 1 de julio

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Los depósitos en efectivo, retiros en ventanilla y las operaciones bancarias de 140 mil pesos o más requerirán la presentación de una identificación oficial vigente a partir del 1 de julio de 2026, de acuerdo con la Asociación de Bancos de México (ABM).

La medida forma parte de un ajuste al marco regulatorio para las operaciones en efectivo y busca fortalecer los mecanismos de identificación de los usuarios en transacciones de alto monto.

Según la ABM, quienes realicen este tipo de operaciones deberán presentar un documento oficial vigente, como la credencial para votar del Instituto Nacional Electoral (INE) o el pasaporte, para acreditar su identidad antes de completar la transacción.

¿Qué operaciones bancarias requerirán identificación oficial?

El nuevo requisito no aplicará a todas las operaciones realizadas en instituciones bancarias. La disposición estará limitada a movimientos específicos en ventanilla y únicamente cuando el monto de la operación sea igual o superior a 140 mil pesos.

Los casos en los que será obligatorio presentar una identificación oficial son:

Depósitos en efectivo realizados en ventanilla.

en efectivo realizados en ventanilla. Retiros de efectivo efectuados en ventanilla.

de efectivo efectuados en ventanilla. Operaciones por 140 mil pesos o más en una sola transacción.

La ABM precisó que los movimientos por cantidades inferiores continuarán realizándose bajo las reglas actuales, por lo que la mayoría de las operaciones cotidianas de los clientes no tendrá modificaciones.

Bancos podrán solicitar datos biométricos

Además de la identificación oficial vigente, las instituciones financieras podrán solicitar la validación de datos biométricos, como la huella digital o el reconocimiento facial.

La aplicación de este mecanismo dependerá de los procedimientos internos de cada banco y de la infraestructura tecnológica con la que cuente para validar la identidad de los usuarios mediante cruces de información con bases de datos oficiales.

También habrá cambios fiscales para los ahorros

Además de las nuevas reglas para operaciones en efectivo, durante 2026 continuarán aplicándose otros ajustes relacionados con el sistema financiero.

Uno de ellos corresponde a la tasa de retención del Impuesto sobre la Renta (ISR) sobre los intereses generados por los ahorros bancarios, la cual pasó de 0.5% a 0.9% a partir del 1 de enero de 2026.

No obstante, el Gobierno de México aclaró previamente que esta actualización no representa un incremento del impuesto, sino un ajuste en la tasa de retención.

Como ejemplo, explicó que una persona con 500 mil pesos en ahorros bancarios que obtenga 18 mil 950 pesos de intereses reales durante el año pagará un ISR de 4 mil 737 pesos.

Nuevas reglas para supervisión bancaria y transferencias internacionales

La Asociación de Bancos de México también informó sobre otras disposiciones enfocadas en el fortalecimiento de los mecanismos de prevención de lavado de dinero.

Entre las medidas anunciadas se encuentran:

Todos los depósitos en cuentas concentradoras deberán estar debidamente referenciados.

Un grupo de instituciones financieras se integró, hacia finales de 2025, a una plataforma para el intercambio de información que permita detectar operaciones inusuales.

a una plataforma para el intercambio de información que permita detectar operaciones inusuales. Se fortalecerá la coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y autoridades internacionales.

Asimismo, la ABM informó que a partir del 30 de junio de 2027 las transferencias internacionales enviadas o recibidas por personas físicas únicamente podrán realizarse entre cuentas bancarias.

En los casos en que exista un pago en efectivo relacionado con este tipo de operaciones, el usuario deberá presentar una identificación oficial y proporcionar un dato biométrico para validar su identidad.

Las nuevas disposiciones también contemplan límites para las remesas en efectivo. El monto máximo será de 350 dólares por envío y de 900 dólares por persona receptora al mes.

La Asociación de Bancos de México señaló que estas medidas forman parte de una estrategia para fortalecer el cumplimiento de estándares internacionales y reforzar los controles sobre las operaciones financieras realizadas en el país.

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