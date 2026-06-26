ISSSTE cambia el sistema de préstamos: estos son los requisitos y cómo consultar resultados

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¿Cómo se puede obtener un préstamo ISSSTE? Foto: Getty Images

Los préstamos ISSSTE 2026 cambiaron su mecanismo de asignación y ahora los préstamos personales ISSSTE se otorgan mediante un sistema de asignaciones semanales para derechohabientes que cumplen con los requisitos establecidos por el Instituto, cuyos resultados pueden consultarse cada lunes a partir de las 18:00 horas.

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) dejó atrás el esquema de sorteos periódicos que operó durante años y adoptó un nuevo mecanismo para agilizar la entrega de créditos personales a trabajadores y pensionados afiliados.

De acuerdo con la información oficial, las asignaciones se realizan todos los lunes mediante la plataforma digital del Instituto. El mismo día, desde las 18:00 horas, los solicitantes pueden verificar si fueron beneficiados con un préstamo utilizando el folio generado durante su registro.

El Instituto señala que el otorgamiento de los créditos depende del cumplimiento de los requisitos y de la disponibilidad presupuestal. Además, precisa que únicamente en situaciones excepcionales de alta demanda podría aplicarse algún mecanismo de selección.

Cómo funcionan los préstamos personales ISSSTE en 2026

Durante años, los créditos personales del ISSSTE se asignaban mediante sorteos electrónicos programados en diferentes fechas del calendario.

Para 2026, el Instituto modificó ese procedimiento y estableció un sistema de asignaciones semanales. Bajo este esquema, los derechohabientes registrados participan de manera continua mientras cumplan con los requisitos establecidos y exista disponibilidad de recursos.

Las asignaciones se realizan cada lunes mediante la plataforma del ISSSTE, por lo que ya no corresponde hablar de sorteos como el mecanismo habitual para acceder a estos financiamientos.

Requisitos para solicitar un préstamo ISSSTE

Los derechohabientes que deseen obtener un crédito deben cumplir con las siguientes condiciones:

Tener al menos seis meses de antigüedad de incorporación al régimen de seguridad social del ISSSTE .

. No contar con un préstamo personal vigente.

No mantener adeudos con el Instituto por este concepto.

Contar con capacidad de pago para que el descuento no supere el 50% del salario básico del trabajador o el 50% del monto de la pensión.

El cumplimiento de estos requisitos permite que el solicitante participe en las asignaciones semanales del programa.

Cómo solicitar un préstamo personal del ISSSTE

El trámite no tiene costo y se realiza a través del portal ASISSSTE, dentro del apartado de prestaciones económicas.

Para completar el registro es necesario contar con:

CURP.

Correo electrónico.

Número telefónico.

Seleccionar el tipo de préstamo que se desea solicitar.

Al concluir el proceso, el sistema genera un folio que sirve para verificar semanalmente si el derechohabiente fue considerado para la asignación del crédito.

Cómo consultar los resultados de las asignaciones

Los resultados pueden revisarse todos los lunes a partir de las 18:00 horas mediante el portal ASISSSTE utilizando el folio obtenido durante el registro.

Además de la consulta en línea, el Instituto envía una notificación al correo electrónico proporcionado por el solicitante.

Cuando el crédito no es asignado debido al incumplimiento de alguno de los requisitos, el ISSSTE informa el motivo mediante correo electrónico.

En esos casos, el folio permanece activo y continúa participando en las siguientes asignaciones semanales hasta que la situación sea regularizada.

Documentos que debes presentar si te asignan el crédito

Una vez asignado el préstamo, el derechohabiente debe continuar el procedimiento mediante la Oficina Virtual del ISSSTE (SINAVID).

Posteriormente, deberá acudir a la Subdelegación de Prestaciones correspondiente con la siguiente documentación:

Último talón de pago con antigüedad no mayor a dos meses.

Comprobante de domicilio.

Estado de cuenta bancario para validar la cuenta donde será depositado el recurso.

Identificación oficial con fotografía.

En algunos casos, particularmente cuando se trata de préstamos nuevos o por montos superiores a 180 mil pesos, el Instituto podrá solicitar una segunda identificación oficial.

Cuándo deposita el ISSSTE el dinero del préstamo

Después de que el Instituto valida la documentación presentada, el depósito del préstamo se realiza dentro de las siguientes 48 horas hábiles.

Si el recurso no aparece en la cuenta bancaria después de ese plazo, el derechohabiente puede consultar en la plataforma SINAVID si existe algún rechazo por parte de la institución financiera.

El seguimiento del trámite también puede efectuarse mediante las herramientas digitales habilitadas por el ISSSTE, donde los solicitantes pueden revisar el estatus de su crédito y conocer si existe algún requerimiento adicional para concluir el proceso.

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