Crédito Infonavit para trabajadoras del hogar: requisitos, puntos y quién puede acceder en 2026

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Trabajadores del hogar que pueden tramitar crédito Infonavit. Foto: Getty

Las trabajadoras del hogar ya pueden acceder a un crédito Infonavit bajo las reglas vigentes en 2026, que establecen un mínimo de 100 puntos para solicitar un financiamiento de vivienda. El nuevo esquema también permite sumar puntos con otras personas, incluso si no existe un vínculo familiar, mediante el programa Unamos Créditos.

De acuerdo con las disposiciones del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), las personas interesadas deberán contar con al menos seis meses continuos de empleo formal y estar registradas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). La permanencia laboral se verifica de manera automática con los registros del instituto.

¿Quiénes pueden solicitar el crédito Infonavit?

El financiamiento está dirigido a personas de entre 18 y 55 años que cumplan con los requisitos establecidos por el instituto.

Para acceder al crédito es necesario:

Acumular al menos 100 puntos .

. Tener seis meses continuos de empleo formal.

Estar registrada ante el IMSS.

Contar con una cuenta en una Afore.

No tener otro crédito hipotecario vigente con Infonavit.

Registrarse en la plataforma Mi Cuenta Infonavit para consultar la precalificación y el monto disponible.

El monto del préstamo dependerá de factores como la edad y el salario mensual de la solicitante.

Como referencia, el simulador oficial indica que una persona de entre 18 y 40 años con un salario mensual de 10 mil pesos podría obtener un crédito de hasta 620 mil 522 pesos, con pagos aproximados de 2 mil 987 pesos mensuales y un plazo de hasta 30 años. Conforme aumenta la edad, disminuyen el monto máximo del financiamiento y el plazo para liquidarlo.

Así puedes sumar puntos con Unamos Créditos Infonavit

Una de las principales novedades del esquema es la ampliación del programa Unamos Créditos Infonavit.

Con este mecanismo, las trabajadoras del hogar pueden combinar su capacidad de crédito con otras personas, sin que exista un parentesco directo.

Es posible unir puntos con:

Una pareja sin matrimonio.

Un amigo.

Un corresidente.

Un compañero de vivienda.

Esta modalidad busca ampliar las posibilidades de adquirir una vivienda para personas que no integran un núcleo familiar tradicional.

¿Qué pasa si dejas de cotizar?

El Infonavit señala que, si una persona deja de laborar de manera formal, los puntos acumulados no desaparecen.

Sin embargo, la interrupción de las cotizaciones puede modificar la puntuación total disponible para solicitar un crédito.

Además, el instituto permite incrementar la puntuación mediante Aportaciones Extraordinarias a la Subcuenta de Vivienda.

¿Cómo realizar el trámite del crédito Infonavit?

Las solicitudes pueden presentarse en línea o de manera presencial en un Centro de Servicio Infonavit (CESI).

Para iniciar el proceso se requiere reunir, entre otros, los siguientes documentos:

Identificación oficial vigente.

CURP.

RFC.

Comprobante de domicilio.

Estado de cuenta bancario.

La solicitud puede formalizarse de manera digital desde Mi Cuenta Infonavit o mediante una cita en un CESI.

Otros apoyos disponibles para trabajadoras del hogar

Además del crédito hipotecario, el instituto mantiene otros productos financieros como Mejoravit Solo para Ti, destinado a realizar mejoras, reparaciones o remodelaciones de vivienda.

Este financiamiento puede ir de 10 mil pesos a más de 160 mil pesos, dependiendo del saldo disponible en la Subcuenta de Vivienda.

Entre los requisitos para este programa se encuentran:

Mantener una relación laboral vigente.

Estar registrada en una Afore.

Autorizar la consulta del Buró de Crédito.

No superar los 70 años en el caso de los hombres o 75 años para las mujeres al sumar la edad y el plazo del financiamiento.

Asimismo, las personas que nunca hayan utilizado un crédito Infonavit pueden solicitar la devolución de los recursos acumulados en su Subcuenta de Vivienda al momento de pensionarse, ya sea mediante el portal del instituto con firma electrónica avanzada o de forma presencial con la documentación correspondiente.

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