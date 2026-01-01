Aumenta precio de refrescos y cigarros: así se refleja incremento en IEPS

GENERANDO AUDIO...

El Gobierno de México ya aplica nuevos incrementos fiscales en 2026 como parte de los ajustes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), lo que ya se refleja en aumentos de precio en refrescos, cigarros y azúcar, de acuerdo con recorridos hechos por Uno TV en comercios de la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México (CDMX).

Desde la última semana de diciembre, tiendas de conveniencia y establecimientos tipo minisúper ubicados en diferentes localidades, como en la colonia Escuadrón 201, de la capital del país, comenzaron a actualizar sus precios, principalmente en productos considerados nocivos para la salud, como bebidas azucaradas y tabaco, gravados por el IEPS.

Cabe recordar que el Presupuesto de Egresos 2026 en México contempla aumentos significativos al IEPS para bebidas azucaradas y tabaco. Se trata, según las autoridades, de un “impuesto saludable”, aplicado a productos nocivos para la salud.

El IEP para refrescos y bebidas saborizadas pasó de 1.6451 pesos a 3.0818 pesos por litro, mientras que para cigarros hay una cuota fija de 0.8516 pesos por cigarro, que subirá de forma gradual hasta llegar a 1.1584 pesos en 2030.

IEPS 2026 eleva precios de cigarros y refrescos

En una tienda de conveniencia, sobre avenida Atanasio G. Saravia, también en CDMX, los comerciantes señalaron que los cigarros de la familia Philip Morris fueron los primeros en registrar cambios. Entre los precios más altos destacan Marlboro rojo 20, que ya cuesta 103 pesos, y Benson, con 106 pesos. Otras marcas, como Camel, Delicados y L&M, también superan los 80 pesos por cajetilla.

En contraste, un minisúper de la misma zona vende marcas económicas como Catalina y Madison, ambas con precios de 30 pesos, sin cambios reportados hasta ahora.

Precios en la tienda de conveniencia:

Marlboro rojo 14: 76.00 pesos

Marlboro rojo 20: 103.00 pesos

Marlboro Crafted 20: 96.00 pesos

Faros 14: 50.00 pesos

Benson: 106.00 pesos

Camel 20: 80.00 pesos

Delicados: 86.00 pesos

L&M 25: 84.00 pesos

Mientras que en el minisúper:

Catalina 20: 30.00 pesos

Madison 30: 30.00 pesos

Refrescos suben desde la última semana de diciembre

El alza también alcanzó a los refrescos, tanto de la familia Coca-Cola como Pepsi. En tiendas de conveniencia, una Coca-Cola de 600 ml ya cuesta 24 pesos, mientras que la presentación de 3 litros alcanza los 57.50 pesos. Otras bebidas como Sprite, Topo Chico y Peñafiel también registraron incrementos.

En el minisúper, los comerciantes confirmaron que todos los refrescos Pepsi subieron 2 pesos, incluyendo Manzanita Sol, Mirinda y 7Up.

En la tienda de conveniencia:

Coca Cola de 600ml: 24.00 pesos

Coca Cola de lata 355ml: 26.00 pesos

Coca Cola 3L: 57.50 pesos

Mundet 3L: 52.50 pesos

Topo Chico 2L: 42.00

Sprite 2L: 40.50 pesos

Peñafiel limonada 600 mil: 22.00 pesos

Mirinda 600 mil: 19.00 pesos

Pepsi 600 mil: 19.00 pesos

Mirinda: 19.00 pesos

En el minisúper:

Manzanita Sol 600 ml: 17.00 pesos

Mirinda 2.5 L: 32.00 pesos

7up 2.5L: 32.00 pesos

Squirt 500 ml: 14.00 pesos

También sube el precio del azúcar

Además del tabaco y los refrescos, el azúcar presentó ajustes. El paquete de 2 kilos pasó de 40 a 41 pesos, mientras que el de 900 gramos subió de 20 a 21 pesos.

